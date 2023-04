Opinión 05-04-2023

El comienzo de una nueva era sin publicidad

Alejandro Silberstein, CEO de Raya

Alan Melnick, Consultor digital de Swell



La revolución de la tecnología ha llegado de la mano de la disrupción provocada por la Inteligencia Artificial no solo por el famoso Chat GPT, también el generador de imágenes MidJourney y herramientas increíblemente prácticas como Chatify. Este último es un contacto de WhatsApp que, al escribirle, responde con información precisa de lo que se te ocurra, como si fuera una persona, en realidad como si fuera Samantha la asistente virtual de la película HER, esta maravilla incluso transcribe esos largos audios que parecen podcasts. claro que si el audio es de marcianeke no va a entender mucho jajaja …. Las cosas van más rápido que nunca. Como usuarios ya estábamos alucinando con todo esto y solo en unos meses aparecen herramientas que nos están volando la cabeza. ¿Cómo será el futuro?



En este nuevo mundo post IA y cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología, podría afectar el futuro de la publicidad. Imaginemos por un momento que Cornershop, la empresa de entregas a domicilio, adquiere Thermomix, fabricante de electrodomésticos de cocina multifuncionales. Esto combinaría sus fuerzas y utilizará algoritmos para ofrecer menús personalizados basados en nuestros gustos, necesidades de salud y restricciones alimentarias. Estos algoritmos tendrían en cuenta nuestras preferencias, enfermedades y sensibilidades a ciertos alimentos, así como las necesidades nutricionales de cada miembro de nuestra familia.



El resultado sería una experiencia gastronómica completamente personalizada y saludable, en la que no tendríamos que preocuparnos por elegir los ingredientes adecuados ni dedicar tiempo a preparar nuestras comidas. Thermomix, ahora bajo el control de Cornershop, cocinaría automáticamente los platos sugeridos por los algoritmos, teniendo en cuenta nuestras necesidades nutricionales y preferencias. Traería a la casa paquetes personalizados con las porciones exactas, en packagings especiales, ecológicos sin tener que mostrar marcas. incluso al tener todo el manejo de la cadena podría implementar la estrategia de marcas propias… pero eso es para otra conversación…no nos desviemos.



En este escenario, las empresas de consumo masivo tendrían que adaptarse a una nueva realidad. La publicidad, tal como la conocemos, perdería su relevancia y, en su lugar, las compañías tendrían que centrarse en ofrecer productos de calidad y con propuestas de valor sólidas. Los algoritmos de Cornershop seleccionarían los productos en función de su adecuación a nuestras necesidades y preferencias, en lugar de estar influenciados por campañas publicitarias. Además si ese algoritmo empieza a aprender y a conocernos mejor que nosotros mismos, por qué no delegar una tarea tan latera cómo elegir el menú de la semana.

podría sorprendernos!.



Esta revolución en la forma en que consumimos productos podría tener un impacto significativo en el mundo de la publicidad y el marketing. Las agencias tendrían que repensar sus estrategias y centrarse en cómo crear valor para los consumidores, en lugar de intentar persuadirlos a través de anuncios y promociones. Además los algoritmos no solo se fijarían en la calidad de productos o si hace match con mis características, sino también se fijaría en la empresa en si, cual es su propósito, sus políticas, sus valores … y que estos esté en sintonía con mis creencias.

Las agencias tendrán que preocuparse de entender estos algoritmos que tomarán las decisiones por nosotros y por ende tendrán que trabajar para que las empresas sean lo que dicen que son. Es decir, el nuevo terreno de trabajo será más estratégico y robusto al interior de las compañías.



Aunque esta visión del futuro puede parecer lejana, no lo es. Recientemente, Chat GPT-4, una inteligencia artificial avanzada, ha integrado diversos plugins, incluido uno de la startup Instacart, un símil a Cornershop. Al pedirle una receta, Chat GPT hace una sugerencia e indica que puede transformarla en una lista de compra en Instacart. Este desarrollo demuestra que ya estamos dando pasos hacia la integración de la inteligencia artificial en nuestras decisiones de consumo.



En Raya, ya estamos explorando este futuro sin publicidad y trabajando con distintas soluciones basadas en la interacción con API s de Inteligencia Artificial. Nuestros consultores están enfocados en alejarse paulatinamente de la publicidad tradicional y colaborar con las marcas en la experiencia del producto y en los departamentos de investigación y desarrollo. Nuestro objetivo es preparar a nuestros clientes para estos cambios y liderar esta transformación desde un punto de vista más integrado, generando valor para nuestros clientes sea cual sea el futuro.



Lo importante es reflexionar sobre las implicaciones de la creciente influencia de los algoritmos en nuestras vidas. Si queremos mantenernos al tanto de las tendencias y prepararnos para lo que nos viene en el futuro, es fundamental abrazar estos cambios y adaptarnos a ellos. En última instancia, adquisiciones o colaboraciones de distintas empresas podrían ser solo el comienzo de una revolución que transformará no sólo la forma en que consumimos productos, sino también la forma en que interactuamos con la tecnología y tomamos decisiones en nuestro día a día..