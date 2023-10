Social 01-10-2023

EL CORAZÓN Y LOS EFECTOS POST PANDEMIA Aumentó el caso de infartos entre personas de 30 a 40 años



El 29 de septiembre fue el Día Mundial del Corazón, un tema importante a nivel global si consideramos que entre el 20 al 30 por ciento de las muertes en todo el mundo, son causadas por enfermedades asociadas a este vital órgano, y esto según expertos van en ascenso. Por esto hace 20 años que se creó esta fecha, para generar consciencia de cuidar nuestra salud vascular.

“Muchas veces se piensa en la salud como algo asegurado y es tan fácil perderla, siempre digo es un regalo diario, que se construye día a día y no importa la edad que tengamos. Se construye desde muy pequeño, los hábitos que adquirimos en la infancia, pasando por la adolescencia y juventud. Lo que hagamos en nuestra edad media, se va a ver reflejada en la etapa de adulto mayor”, nos confiesa el Dr. Eduardo Acosta Céspedes, cardiólogo del Hospital de Linares y ClínicaMet.

Es que el cuerpo al igual que cualquier máquina va sufriendo deterioros con el tiempo, se va dañando, y prevenir enfermedades es la base en la calidad de la salud y la cantidad de años que vamos a vivir. Además el profesional da a conocer un dato importante con respecto a este tema y los problemas sanitarios tras la pandemia sufrida en el mundo.

LOS EFECTOS DE LA ERA POST PANDEMIA

“Hemos visto un efecto negativo en la era post covid, me refiero a un aumento en la incidencia de infartos en personas relativamente jóvenes, estoy hablando de pacientes de la tercera, de la cuarta década. Estábamos acostumbrados a ver infartos por encima de los 60 años, hemos visto en que personas más jóvenes están sufriendo de ataques cardiacos”, indica el Dr. Eduardo Acosta.

Y agrega, “esto no es solo en la práctica clínica, sino que también se ha dado a conocer en publicaciones a nivel internacional, que ha aumentado el número de infartos en personas en un rango de 30 a 40 años, esto asociado a un aumento de tabaquismo desproporcionado, como efecto post pandemia”.

EL ESTRÉS UN TEMA A CONSIDERAR

Por otro lado, según precisa el cardiólogo, el estrés aunque es difícil de individualizarlo como factor único, está plenamente aceptado como un factor de riesgo cardiovascular. “Nuestra sociedad moderna, el estilo de vida, incluso la situación económica que no es un problema menor, todo ha conducido a un mayor nivel de estrés, manifestándose en problemas de ánimo, de distimia, de depresión, que a la larga repercuten, ya sea directa, o indirectamente en el corazón”.

Pero además, desde el punto de vista biológico mucha gente cree que el estrés, la ansiedad, la depresión, son problemas que están ahí en la mente nada más, como algo efímero, inmaterial, y no es así.

“El estrés es un fenómeno bioquímico, cuando nosotros estamos estresados se segrega en la sangre hormonas, que son sustancias de estrés precisamente, y aunque son beneficiosas para solventar una emergencia, a largo plazo hacen daño. Como el cortisol, como la adrenalina, como la noradrenalina, etc. Son hormonas que cuando llegan en demasía a la sangre, dañan la parte sanguínea, el corazón, cerebro, riñones y muchos órganos de vital importancia”, enfatiza el profesional.