El cuidado de la vestimenta en los procesos de selección

Franco Toselli, socio de IT Hunter International

¿Sabía usted que la vestimenta, en un proceso de selección, es un asunto que no se debe dejar al azar? ¿Y que, incluso en algunos casos, puede aumentar o disminuir las probabilidades de un candidato para quedarse con el puesto vacante?

En relación a este tema, la idea es siempre sumar puntos positivos y no ser descartado por detalles que tienen fácil solución.

En este sentido, lo recomendable es que los postulantes a un cargo consulten, previamente, por el código de vestimenta sugerido, ya que hay compañías donde ir demasiado formal puede ser perjudicial, debido a que la vestimenta o “Dress Code” permitido en ellas es casual o incluso urbano. Sin embargo, también hay empresas donde, por el contrario, se visten de manera formal o semiformal.

Hemos tenido varios casos en los que las empresas descartan a talentos muy buenos, solamente porque en la entrevista fueron con un código de vestimenta no acorde al de esa organización.

Por lo general, los candidatos no suelen consultar sobre el código de vestimenta para la entrevista o del trabajo en general. No obstante, en esta materia son las mujeres las que muestran una mayor preocupación que los hombres.

Un código de vestimenta adecuado puede influir en la obtención de un empleo o en un ascenso. Generalmente, cuanto más alto sea el cargo jerárquico, mayor es la preocupación por el código de vestimenta.

Como consejo, siempre es recomendable preguntar sobre el código de vestimenta, tanto para la entrevista como para el trabajo. Esta consulta se puede realizar con la persona que coordine la entrevista.

No se trata de normalizar el estilo único de cada persona; todos tenemos una esencia que las empresas valoran. Sin embargo, al postular a un trabajo debemos entender que estamos compitiendo y que las probabilidades juegan un rol fundamental. Por lo tanto, siempre debemos buscar aumentar nuestras oportunidades de éxito.