El Depo comienza a estructurar la columna vertebral



Celso Castillo fue oficializado para la presente temporada.

El portero jugó en Ñublense y Concepción, y se sumó en las últimas horas Christian Fuentes ex Santiago Wanderers en el mismo puesto

No es de extrañarse, siempre ha sido la tónica de los dirigentes en el momento de la conformación del plantel. Demasiado misterio en lo relacionado con las contrataciones donde la lucha por “egos” por informar es la tónica, claro que en redes sociales y no se dan el tiempo de entregar un comunicado. Es bueno recordar que estamos en una división inventada por Jadue y que prácticamente no recibe ningún apoyo de la ANFP y donde se paga por jugar siguiendo todas las normas impuestas por el organismo rector del fútbol nacional.

Una situación no exenta de polémica, donde el jugador Diego Vallejos, en respuesta a una publicación del Facebook de Puro Deportes, indicó que la razón por no haber firmado no pasó por el aspecto económico, contradiciendo a lo aseverado por el presidente de la comisión futbol Cristian González. Una teleserie que seguramente tendrá muchos capítulos.

Pero vamos a lo nuestro, porque ya se confirmó a través de la página del club, que lo aseveró el propio presidente será el sitio oficial para confirmar a los jugadores no otros Instagram que últimamente no han tenido filtro para publicar a jugadores con los cuales aún no se ha conversado.

Uno de los elementos que oficialmente ya está listo para cuidar los tres tubos albirrojos es Celso Castillo, con 24 años con paso por Ñublense y Deportes Concepción. En conversación con el jugador, dijo que “es un agrado estar en Deportes Linares, un equipo con mucha historia, con una tremenda hinchada. En lo personal muy contento es un paso en mi carrera, vamos a luchar por el objetivo que nos propongamos junto a mis compañeros y tengo muy lindos recuerdos de la ciudad”.

En las últimas horas también se sumó el portero Christian Fuentes, 23 años, proveniente de Santiago Wanderers, encargados de no dejar ni pasar el viento en arco del Depo.

