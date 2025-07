Deportes 09-07-2025

El Depo presentó al delantero Cristóbal Díaz, su primer refuerzo para enfrentar la Segunda Rueda

Los albirrojos sumaron su primer refuerzo de cara al inicio de la segunda rueda, que parte para los linarenses el sábado 19 de julio desde las 15:00 horas ante San Antonio Unido.

El salón del edificio consistorial fue el elegido para presentar el nuevo rostro que llega con buenas referencias por parte del técnico Rodrigo “Kalule” Meléndez , que lo tuvo en Iberia hace algunos años .

Se trata de Cristóbal Díaz , con 23 años y 1.80 , que enfrentó los micrófonos de los medios de comunicación para compartir sus primeras palabras: “ estoy muy ilusionado con la llegada a esta prestigiosa institución . Un club que se nota que quiere hacer las cosas bien y con un plantel tremendamente motivado, por eso trataremos de aportar donde me toque estar . Vengo de San Antonio , tuve pasos por Fernández Vial , Magallanes e Iberia . Deportes Linares es un equipo fuerte en la división por la historia que tiene y espero representar muy bien al club . Quiero llegar lo más arriba posible , sumando puntos , marcar goles y buscar el ascenso. Sé como juega el profesor Meléndez y espero responder a las expectativas”.

Clásico frente al Almirante

También se dio a conocer el partido amistoso que se disputará este sábado desde las 18:00 horas ante el Almirante Arturo Fernández Vial . En este sentido la presidenta de la Corporación Mariela Vásquez Rodríguez , realizó un llamado a la comunidad: “necesitamos que la gente asista al Tucapel Bustamante Lastra , es una fecha compleja porque tenemos que cumplir compromisos para el día 11 con el pago de las cotizaciones previsionales y después el 15 con las remuneraciones , por lo tanto , esperamos que la comunidad nos responda en el recinto y ver al nuevo refuerzo en acción . Estaremos en Espacio Urbano , desde hoy y hasta el sábado con entradas muy accesibles , para los socios 3 mil pesos , galería 4 mil , tribuna 5 mil , block J 7 mil , visita 7 mil y niños hasta 12 años gratis”.

Otro de los aspectos que llamo la atención fue lo relacionado con el “Pájaro” Valdés, que todavía no busca financiamiento y no está aportando nada , por eso todo el gasto es la Corporación, algo que no se entiende porque el acuerdo era solo hasta finales de mayo, pero siguen con estos compromisos económicos . Es más, hace algún tiempo la misma presidenta había dicho que se iba a trabajar en conjunto , pero resulta que en la actualidad no es así .

Finalmente, se agradeció al grupo Apícola de Linares a cargo de Ivonne Olate , que entregó un aporte en exquisita miel al club albirrojo .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo