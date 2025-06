Opinión 08-06-2025

El deporte como motor de cambio social



Señor Director:



En su reciente Cuenta Pública, el Presidente reafirmó que la salud mental será una prioridad para Chile. Es una señal necesaria. Pero si queremos avanzar hacia un verdadero bienestar integral, no podemos seguir dejando al deporte fuera del centro de esa conversación.



La práctica deportiva ha sido históricamente un motor de cambio social. Su capacidad para movilizar comunidades, derribar barreras y generar hábitos saludables es profunda y transformadora. Más allá del rendimiento competitivo, el deporte fortalece el tejido social, fomenta la inclusión y ofrece un espacio concreto para cuidar la salud física y mental.



Desde mi rol veo a diario cómo una cancha abierta o una clase accesible puede marcar la diferencia en la vida de una persona. El deporte conecta, sostiene, previene. No puede seguir siendo un esfuerzo aislado o individual. Necesitamos una política pública que lo reconozca como un eje estratégico, con planificación, inversión y visión de largo plazo.



Promover el deporte no es un lujo. Es apostar por una sociedad más sana, más cohesionada y con más oportunidades para todos. El momento de actuar es ahora.



Daniela Baytelman

CEO de easycancha