Opinión 02-05-2025

El deporte como motor de inclusión real

Maite Olavarría, directora del Programa Recreativo de la Fundación Miradas Compartidas



En el deporte, las capacidades no son diferentes: son universales. La fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad son cualidades que todos, con o sin discapacidad, poseemos y desarrollamos en distinta medida. Esta premisa, tan simple pero tan potente, es la base desde la cual trabajamos en el Programa Recreativo de Fundación Miradas Compartidas. Porque más allá de diagnósticos o etiquetas, lo que nos importa es reconocer a cada persona en su totalidad y ofrecerle espacios reales de participación y desarrollo.

Durante mucho tiempo, las personas con discapacidad estuvieron relegadas a espacios terapéuticos o educativos que, si bien son fundamentales, dejaban fuera una dimensión igual de importante: la recreación y el ocio. Hoy, más de 900 jóvenes participan en nuestros talleres deportivos a nivel nacional, accediendo a instancias deportivas en canchas, gimnasios y piscinas como cualquier otra persona. No generamos espacios aislados ni exclusivos: trabajamos por una inclusión real, en entornos compartidos con la sociedad.

La inclusión, sin embargo, no ocurre de manera espontánea. Requiere de sensibilizar, de educar y de transformar la mirada desde etapas tempranas. Por eso, desde hace algunos años, el Programa Recreativo también lleva adelante intervenciones en comunidades educativas, trabajando con estudiantes, docentes, apoderados y administrativos para visibilizar la discapacidad en todos los espacios, incluso en aquellos tan cotidianos como los recreos, donde buscamos que ningún niño o niña quede solo en una banca mientras los demás juegan.

Apoyar este trabajo es esencial. Campañas como nuestro programa de padrinos permiten que más jóvenes accedan a talleres deportivos, espacios recreativos y actividades inclusivas que cambian vidas. Porque la verdadera inclusión no solo se enseña: se vive, se siente y se construye, desde la cancha, el patio, el aula y cada rincón de nuestra sociedad.