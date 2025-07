Opinión 17-07-2025

El desfase educativo frente a la inteligencia artificial

Bruno Szarf, Vicepresidente Global de People & Performance de Stefanini Group.

La inteligencia artificial está presente en nuestras rutinas y está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y aprendemos. Sin embargo, gran parte del sistema educativo aún sigue mirando esta transformación desde la distancia, sin incorporar su potencial en los procesos formativos y su relevancia para los futuros campos laborales. Esto representa un riesgo, estamos preparando a los jóvenes para un mercado laboral que está desapareciendo rápidamente.

Según un informe publicado por el Foro Económico Mundial, cerca de 85 millones de empleos podrían ser desplazados por la automatización hasta 2025, pero 97 millones de nuevas funciones surgirán, muchas ligadas a habilidades digitales avanzadas. Si no actuamos, crearemos una brecha aún mayor entre lo que las empresas necesitan y lo que los egresados son capaces de ofrecer.

No incorporar la IA en las etapas formativas es dejar a las futuras generaciones en desventaja. No puede ser que en pleno 2025 sigan existiendo carreras de cinco años que no incluyan en sus mallas herramientas como la IA. La velocidad con la que estas tecnologías avanzan es tan grande, que quienes egresen en unos años podrían enfrentarse a un mercado totalmente distinto al que conocieron durante sus estudios. Esta desconexión entre educación y áreas laborales profundiza las brechas tecnológicas y deja atrás a quienes más necesitan oportunidades.

Un punto clave es que no se exige un título para comenzar a utilizar la inteligencia artificial, es inclusiva, se aprende aplicando, lo que hace aún más fácil su integración en los procesos educativos.

Chile tiene una gran oportunidad, cuenta con una infraestructura digital sólida y un ecosistema académico de excelencia. Es necesario un trabajo en conjunto para que el sistema educativo, el sector privado y las autoridades tengan una visión común que permita preparar a personas para liderar en un mundo tecnológico cambiante, ético y en constante evolución.

La inteligencia artificial no reemplazará a quienes estén preparados para trabajar con ella. Pero sí dejará atrás a quienes no hayan tenido la oportunidad de aprender a usarla.