Opinión 12-09-2024

El día en que no tengamos que rendir cuentas

Mauricio Zorondo, Jefe Social Territorial de Hogar de Cristo en Maule



Ochenta años debería ser un motivo de orgullo, de satisfacción. Pero ¿no preferiríamos que no existiera el Hogar de Cristo? Cada año que celebramos es, en el fondo, un recordatorio de que la pobreza sigue viva, que la lucha no ha terminado y que nuestro trabajo, lejos de agotarse, se renueva año a año, sin fecha de término.

Hoy, la pobreza es más compleja, más invisible, más solapada y más cruel. No solo enfrentamos una crisis económica, sino también una de confianza que ha corroído la fe de las personas en las organizaciones que, en teoría, deberían estar al frente de esta batalla. ¿En qué van las investigaciones del Caso Convenios a un año del escándalo? ¿Pagará alguien? ¿O el caso seguirá entorpeciendo la tarea de las organizaciones que llevamos décadas trabajando por los más necesitados, dando pruebas concretas de experticia, eficiencia y transparencia?

En Hogar de Cristo, sabemos que la lucha contra la pobreza no se trata solo de recursos y políticas; requiere de la confianza. Sin ella, incluso las mejores estrategias pierden fuerza. Sin ella, las ayudas se estancan en la burocracia, los fondos se detienen y las soluciones se pierden en trámites interminables y promesas que nunca se cumplen.

¿La solución? Como decía el padre Hurtado, el mundo está cansado de discursos; quiere hechos, quiere obras.

Este viernes 13 de septiembre, en nuestra Cuenta Pública Anual en Maule, compartiremos lo hecho durante 2023. Como cada año desde 2012, Hogar de Cristo se somete a esta prueba de la blancura en materia de transparencia, reflejada en la Memoria Anual que ponemos a disposición de todos en nuestra web. Así, cada maulino podrá saber exactamente a dónde ha ido cada peso que ingresa al Hogar de Cristo.

Hace décadas –mucho antes del condenable caso convenios–, descubrimos que la transparencia es el gran antídoto contra la desconfianza. Anhelando que, algún día, no tengamos que rendir cuentas. No porque falte claridad, sino porque la pobreza, la exclusión y la miseria habrán quedado atrás. El día en que no haya más aniversarios del Hogar de Cristo será el día en que habremos ganado. Ese será el momento en que, por fin, la tarea de construir juntos un Chile sin pobreza, se habrá cumplido.