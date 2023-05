Deportes 02-05-2023

El diluvio albirrojo: equipo naufragó en las ideas erradas del técnico que fue cesado de sus funciones

Eduardo Lobos será el nuevo DT de los albirrojos, y Jaime "pajarito" Valdés asumirá como gerente deportivo





Esto no daba para más. Tarde o temprano tenía que estallar, era una verdadera olla a presión que terminó explotando. Un técnico que se nubló en el esquema que utilizó frente a Melipilla. Jugadores que se quedaban mirando el balón, con errores infantiles en el área. No poder sacar una pelota con peligro ya es como mucho, hasta un niño que se está formando en el fútbol sabe que hay que despejar si o sí. Tal parece que la lluvia no despertó al equipo que debe hacer un mea culpa, la vergüenza futbolística que presentaron en la cancha del polideportivo. Si bien es cierto que después de la batalla, todos somos generales, hay un tema que no observamos en el desarrollo del partido: “actitud”. Un elenco inconexo en todos los sectores del campo de juego.

Hasta en la ejecución del panal estuvimos mal. Muy anunciado por parte de Luis Oyarzo, donde el portero de Melipilla, el experimentado Darío Melo, no tuvo mayores inconvenientes para ahogar el grito de gol de los albirrojos. Después de aquel momento que pudo haber cambiado el desarrollo del match, el hincha de la tribuna comenzó a expresar su molestia por el bajo rendimiento en la cancha de la mano con decisiones equivocadas desde la banca.

ASÍ LO VIMOS

Fue clave sin duda, recién iniciado el compromiso y el juez Francisco Soriano, cobró una mano de un defensa de Melipilla, en el área y penal para Linares. Frente al balón, Luis “chiqui” Oyarzo, quien lamentablemente no puedo anotar y los albirrojos se quedaron con las ganas de cantar el gol.

Nos da la impresión que los jugadores locales, sintieron la impotencia porque después hasta se les olvidó jugar a la pelotita. A los 16, tras una excelente habilitación para Vicente Becerra, quien finiquitó el primer tanto para el equipo de los potros. Un equipo linarense muy nublado y carente de ideas. Con ese marcador se fueron al descanso.

En el complemento el técnico comenzó a mover las piezas, pero no dieron resultado. Después llagarían los errores infantiles en la defensa donde se quedan mirando y nadie sacó el balón. Cabezazo de Cristóbal Vergara, al minuto 68 decretando el 2 a 0 para Melipilla.

La fanaticada estaba muy enojada, comenzó a cantar “Pérez ya se va”, haciendo alusión al técnico linarense. Luego vendría el segundo “condoro” de la defensa linarense. Parecían sonámbulos con cero reacciones, no poder sacar la pelota del área, es como mucho. Pero, a caballo regalado no se le miran los dientes y Melipilla clavó la tercera estocada, por intermedio de un ex Depo, Josué Ovalle. Había pasado mucho tiempo para ver una reacción de la gente que se retiraba de sus asientos faltando más de 10 minutos, para el término del partido, dándole la espalda al equipo por su paupérrimo rendimiento. Incluso algunos gritaban que terminara luego el partido. Una vergüenza en lo deportivo tras una actuación de estos jugadores, que esperamos cambien su actitud porque para llevar la albirroja hay que mojarla. Lo del sábado fue una pena e impotencia en todo sentido, para esos hinchas que, a pesar de las inclemencias meteorológicas, llegaron al estadio. Fueron 591 personas.

FIN A LA ERA PÉREZ FRANCO

Una vez finalizado el duelo, el alcalde Mario Meza Vásquez, llamo con carácter de urgente a una reunión a ambos presidentes: Alex Vásquez de la Corporación y Alexis Gaete, SADP. Pasaron algunas horas y llegó un comunicado oficial del club donde se ponía término a los servicios del técnico Luis Pérez Franco y su cuerpo de trabajo, donde se le agradeció el profesionalismo y el compromiso deportivo tanto a él como a su cuerpo técnico, durante el tiempo que estuvo en sus funciones.

LLEGARÍA UN PAJARITO

Extraoficialmente, llegaría como principal accionista Jaime “pajarito” Valdés, ex jugador de Colo -Colo, como Gerente Técnico y en la dirección técnica del equipo el ex portero Eduardo Lobos, presentación que se estaría realizando en esta semana. Ellos serán los que asumirán las decisiones del club en lo económico, en la SADP.

Una semana que esperamos sea positiva para la institución, que tendrá por lo menos 14 días para preparar el próximo encuentro frente al SAU, ya que este fin de semana no habrá fútbol profesional.

Ahora quedamos en zona de descenso, penúltimos con 4 puntos y el colista es Deportes Concepción con solo un punto. Quedan 5 partidos para terminar la primera rueda: San Antonio Unido, en calidad de visitante; luego Deportes Concepción, de local; Osorno, de visita; Iberia, también de visita y Rengo, de local, vale decir 15 puntos en disputa .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo