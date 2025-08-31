Opinión 31-08-2025

El Director del Diario

Tily Vergara



Hace un tiempo conocí a un joven locutor de Radio Soberanía que se destacaba en el medio ya fuere por el armonioso tono de su voz, la optimista actitud desgranada al paso de sus programas, su amable disposición para las entrevistas, la prolífera imaginación para crear personajes, responder llamadas al aire y la mejor disposición para atender a los visitantes de la emisora; por uno u otro motivo, nos acostumbramos a permanecer largo rato escuchando su intervención entre disco y disco, sencillamente porque poseía cierto imán que atraía a los auditores de distintas edades; todo el mundo admiraba al jovial Miguel Ángel Venegas.

Además de estar a cargo de informar entretenidamente en el inolvidable espacio de noticias “Vistazos”, tenía también a cargo programas juveniles de gran sintonía.

Luego de su trabajo radial, esa inquietud de informar a la gente se hizo parte de sus planes a futuro y fue a la Universidad de Santiago a estudiar periodismo.

Paralelamente comenzó a ejercer en Diario El Heraldo a partir del año 1994, desempeñándose como el excelente profesional que es. Doce años más tarde llega al cargo de Director, merecido nombramiento por su eficiencia y disciplina en la labor desempeñada.

Por esto y mucho más le brindo un homenaje a este gran periodista , cuya labor social ha ido más allá de los contenidos de su profesión, aplicando sus capacidades con ese espíritu noble y altruista que siempre lo caracterizó, tanto en la prensa escrita como radial. Lo celebro en representación de tanta gente que lo admira, apreciando la gran labor que ha desarrollado en el plano de las comunicaciones.

Es el tiempo de hacerle ver todo lo que significa para los linarenses, todo lo que ha aportado para engrandecer los anhelos de la comunidad, participando en actos sociales con su cámara, con su libreta, con su grabadora, efectuando atinadamente ese noble trabajo que significa la información. Así nos enteramos de los problemas y las soluciones, de las esperanzas y de las desilusiones, de lo que ha pasado o pasará. Todo se debe informar para que el ciudadano se entere del acontecer en forma veraz y oportuna.

El Director Venegas hace un significativo aporte a la comunidad, día a día, con estilo y firmeza, sin entrar en conflictos de ninguna especie.

En cada aniversario de El Heraldo, el Director siempre destaca a los integrantes y colaboradores del Diario, y pienso que es de justicia rendirle un homenaje a este periodista que merece muchos elogios y parabienes.

Recientemente celebramos el 88 aniversario del Diario, en el segundo piso del Hotel Turismo. A través de los ventanales se podía apreciar la bella plaza bajo un nublado cielo, una hermosa vista que nos acompañó mientras disfrutábamos un rico desayuno embelesados por la excelente interpretación de agradables melodías ejecutadas por el saxofonista Herbert Villanueva, gran valor linarense.

Así como el director departía con cada asistente y elogiaba a cada participante destacando sus anhelos y virtudes, pensé : “No hay halagos para el anfitrión?, para la persona más importante del Diario? Y así nace este sencillo homenaje a nuestro querido director Miguel Ángel Venegas, y estoy segura de representar el sentir de cada linarense.





