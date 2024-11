Opinión 15-11-2024

El efecto “Trump” en startups, pymes y ciudadanía



Christian Rodiek, fundador de FirmaVirtual



La reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos podría ser una nueva piedra de tope para la ya estancada economía chilena, especialmente, por su política proteccionista. Ahora mismo, el alza que experimenta el precio dólar les quita el sueño a los importadores y, por supuesto, presiona a la inflación.

El aumento del valor del petróleo y sus derivados se hace evidente, al transarse en dólares; lo cual encarece el costo de vida, pues, la gasolina y el diésel son claves para el transporte. Asimismo, al buscar retomar el ritmo de producción industrial, Estados Unidos podría aumentar los aranceles, tensionando el comercio con China y Europa.

¿Cómo le pega esto a Chile? Para una economía abierta como la nuestra, sin duda, una guerra comercial es una amenaza. Además, el cobre se lleva el trozo más grande de los ingresos y su demanda podría caer en el corto plazo. Pero, el impacto no sólo se sentirá a nivel macroeconómico.

Miles de pymes pagan sus productos o servicios en dólares, entre ellos, los servicios de correo electrónico o el almacenamiento en la nube, indispensable para plataformas de firma electrónica, por ejemplo. Entonces, al aumentar los costos para las pymes tendrán que ajustar sus márgenes o se verán obligadas a aumentar los precios para subsistir.

Sin embargo, en medio de la adversidad siempre surgen oportunidades; y, muchos exportadores podrían tomarlas. Además, si hay algo que caracteriza a emprendedores y líderes de startups es su resiliencia; y aunque una guerra comercial podría afectar negativamente a las empresas, también hay que reconocer la posición de Donald Trump frente al conflicto entre Rusia y Ucrania, donde ha dejado claro que no dará mayor respaldo ni financiamiento. Habrá que ver, eso sí, cómo reaccionan los mercados.

Para Chile, sin duda, será un escenario complejo. No obstante, de cara a un menor crecimiento tendremos que echar mano a toda nuestra creatividad y a todo lo que sea sinónimo de productividad y eficiencia. A eso apostamos en FirmaVirtual, al facilitar trámites en los que se perdían valiosas horas de trabajo y calidad de vida.