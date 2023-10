Opinión 05-10-2023

El Emprendimiento debe ser puesto en valor



María Pía Yovanovic Fundadora y Directora de Prefiero el Maule (Premio Mujer Impacta 2022 en desarrollo territorial, Premio Camiseteados por Chile 2022)



Cuando nuestra sociedad aprenda la importancia de los emprendimientos en el ecosistema habrá mejoras sustanciales en nuestra economía.



Cuando entendamos que el mayor benefactor social es el emprendedor, dejaremos entonces de castigar su éxito y saldremos de la envidia y el resentimiento.



Nos han querido hacer creer en los últimos años que el que es emprendedor es rico y que no necesita ayuda o apoyos. Muy por el contrario como es visto como un “empresario” sin serlo; le suben los impuestos, la aplican leyes laborales que lo ahogan y terminan por quitar la motivación y sueños por crecer.



Debemos educar a nuestra población completa a qué compren productos y servicios a los más pequeños y que les ayudemos con nuestra recomendación.



¿Sabias que la recomendación es la herramienta más eficiente que puedes tener hoy?

La recomendación hace que las personas tengan un respaldo para dar ese primer paso de comprar a alguien nuevo. La recomendación nos hace crecer juntos, unidos y cohesionado.

Mientras más nos recomendamos mejor nos va a todos.

Yo al menos confío cuando una amiga me recomienda algo de comida de un nuevo emprendimiento y compro por curiosidad y a su vez recomiendo a alguien más.

Los maulinos debemos tomar esto como una cadena de favores y poner en práctica cada semana el recomendar algo. Finalmente nos beneficia a todos que se active la economía local.



Con tanto Cyber y cosas de las grandes marcas debiésemos simplemente pensar que ese dinero se fuga del Maule y se va a otras regiones.

Intentemos comprar todo en las 30 comunas que componen nuestra maravillosa Región.



Para que esto funcione realmente los adultos tenemos que hacer un gran trabajo con los niños. Enseñando estas cosas desde pequeños.

Recuerdo años atrás que mi Mamá me retó por comprar una marca de leche y yougurt que no era chilena; diciéndome: “María Pía la caridad comienza por casa, debes comprar marcas Chilenas”.



El emprendimiento y las pymes deben ser vistas como un gran motor que da trabajo y aunque sus ventas no son como las grandes empresas, el desafío que estas personas enfrentan es mucho mayor.



Miremos con cariño y admiración la labor que realiza cada uno de ellos. Seamos empáticos dando consejos de cómo mejorar. Ayudemos si el emprendedor no tiene idea de redes sociales o de tomar una buena foto. Hoy la gente joven tiene una oportunidad enorme de contribuir en esos aspectos. Pase los datos para que su amigo postule a fondos o concursos. Invítelos a ir a feria o Expo cada vez que pueda. Ayude a su amigo emprendedor a que tenga más seguidores. Felicite cuando le vaya bien y no sea envidioso; algún día a usted también le irá muy bien. No pida descuento y pague por el trabajo realizado. Sienta orgullo por las cosas que son fabricadas en el Maule. Recorra la Región incentivando el Turismo y muestre por sus redes sociales los lindos paisajes para que sea viral y más gente nos visite.

Ser gentil no cuesta nada. Pongamos en práctica la gentileza en nuestra querida Región del Maule.

Arriba las pymes y emprendimientos Maulinos.