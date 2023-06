Opinión 29-06-2023

El enoturismo como impulsor de las exportaciones de vinos del Maule Sur

Ricardo Álvarez Vega,

Contador auditor y

Director Ejecutivo de Emproex



Trabajé por casi seis años en la industria turística, a través de una agencia de turismo receptivo de mi propiedad. Dentro del menú de posibles ruteros que ofrecía a mis clientes, todos ellos brasileños, estaba el enoturismo y siendo así efectué convenios como Tour Operador con varias de las más famosas viñas de los valles de Casablanca, Maipo y Colchagua. Pero antes de continuar hablemos del enoturismo en el contexto general y particularmente enfocado en las exportaciones de vinos, para que así vayamos dimensionando su importancia, que luego nos centraremos en la Región del Maule y particularmente en el llamado “Maule Sur”.

El enoturismo, que es una forma de turismo centrada en la visita y degustación de vinos en las regiones productoras, ha ganado popularidad global en los últimos años. Además de brindar experiencias únicas a los visitantes, el enoturismo también puede tener un impacto significativo en las exportaciones de vinos.

El enoturismo ofrece a las viñas la oportunidad de dar a conocer su marca y productos a través de visitas guiadas, catas de vino y eventos relacionados. Al recibir a los turistas en sus instalaciones, las viñas pueden mostrar su expertise en la producción de vinos de calidad y transmitir su pasión por el arte vinícola. Esta visibilidad adicional puede resultar en una mayor atención por parte de los consumidores extranjeros, lo que a su vez impulsa las exportaciones de vinos.

El enoturismo también contribuye a fortalecer la imagen de marca de las viñas, al ofrecer experiencias auténticas y memorables, se generan conexiones emocionales con los consumidores. Estas conexiones pueden llevar a una mayor lealtad de marca y a una preferencia por los vinos de una determinada viña cuando los consumidores regresan a sus países de origen. Los visitantes que descubren y disfrutan los vinos de una región vinícola en particular a través del enoturismo pueden convertirse en perfectos embajadores de esos productos al regresar a sus países. A medida que comparten sus experiencias y recomiendan los vinos que probaron, se crea un boca a boca positivo que puede desencadenar un aumento en la demanda de esos vinos en los mercados internacionales.

Quedando clara las bondades generales del enoturismo en relación a las exportaciones, analicemos ahora cuál es la situación de la Región del Maule y de su homónimo valle, el Valle del Maule, o Maule Valley, o Vale do Maule.

No sé si se dieron cuenta, pero al comienzo les decía que había suscrito acuerdos con viñas de tres valles: Casablanca, Maipo y Colchagua, pero no así del valle del Maule. Sólo eso ya da un indicio de las carencias en materia de turismo internacional que de forma crónica sufre la Región del Maule. Seamos claros entonces, la Región del Maule no es una zona geográfica que se caracterice por atraer el turismo internacional y siendo así, las acciones aisladas que efectúen las viñas del valle del Maule resultan difíciles de aplicar, caso no se haga con una estrategia quirúrgicamente adecuada.

Entonces, ¿estoy acaso sugiriendo que resultaría estéril el esfuerzo por atraer turistas internacionales a visitar las viñas del Maule Sur? Pero para nada, lo que sí es claro, es que hacer las cosas como se vienen haciendo en materia de turismo internacional no llevará a nada, o a muy poco.

Aquí las viñas deben necesariamente trabajar de forma aislada, quizás agrupadas en un micro clúster, pues resulta estéril aguardar que el aparato estatal gestione cambios mediante “comisiones públicas”, que son justamente las que tienen a la Región del Maule en la “segunda división” del turismo internacional chileno. Sí, en materia turística soy muy crítico de la gestión pública en la Región del Maule.

No tengo ningún problema entonces en compartir aquí, públicamente, una propuesta, un modelo simple para el desarrollo inicial del enoturismo internacional en el Maule Sur. Lo señalaré pensando desde la perspectiva de un viñatero que quisiera desarrollar para su viña un modelo de negocio de enoturismo internacional considerando un tour full day desde Santiago.

1. Analizar introspectivamente mi propia viña y preguntarme con honestidad: ¿Yo viajaría desde Santiago entre cinco y seis horas (ida y vuelta) para visitarla?

2. El turista viene por el día y no sólo de vino vive el hombre, aquí entonces la pregunta es: ¿Tengo cómo atenderlo en materia de alimentación?

3. Desde Santiago hasta la zona donde está mi viña hay tres horas de venida y más tres de regreso, entonces la pregunta es: ¿Mi viña amerita por ella sola una visita por al menos unas cinco horas, o debo complementar ese tiempo con la visita a algún otro punto turístico cercano de real interés, quizás otras viñas?

4. Por último debo preguntarme, considerando una van con doce turistas: ¿Mi precio es competitivo y atractivo en cuanto a comisiones para el tour operador que traerá a los turistas desde Santiago, considerando que mucho más cerca él encuentra tres valles muchísimos más conocidos turísticamente que el Maule?

Quien salió airoso de las cuatro preguntas debe ahora conversar con las personas adecuadas, que con todo cariño y respeto, no son los tour operadores locales y si los de Santiago. Ahí, si yo fuera el viñatero del Maule Sur haría lo siguiente: contacto y marco reuniones para un mismo día con no más de tres tour operadores, cargo mi camioneta con los buenos vinos que produzco y viajo a su encuentro.

Allá en Santiago trato con ellos precios, comisiones y participaciones en el negocio que se gesta, que soy muy claro, debe incluir las ventas de vinos a los turistas, pues no olvidemos que serán ellos los verdaderos impulsores del enoturismo internacional. Obviamente los vinos que llevé eran para ellos que ya podrán ir saboreando y por sobre todo valorando, pues son los mejores vinos de Chile.

Créanme amigos que siguiendo un modelo práctico como este, esto con el tiempo cambiará y habiéndose hecho conocida internacionalmente la experiencia de visitar las viñas del Maule Sur, sus marcas y sobre todo la calidad de sus vinos, serán los propios turistas los que buscarán tours que permitan visitarlas.