Editorial 12-10-2024

El esperado futuro nuevo Hospital para Linares



Se alza como un imponente edificio en el sector norponiente de Linares y para no pocos se trata de una iniciativa transcendental en el desarrollo de la comuna.

Todo lo anterior es ya sabido, pero la incertidumbre se instala a la hora de la credibilidad que se le otorga a las autoridades cuando se genera un silencio muchas veces inexplicable y una demora más que cuestionable por la claridad en los mensajes de nuestras autoridades.

Decir que se está frente a buenas noticias cuando se retoman las obras o que no se irá a juicio con la empresa que ejecuta las obras pero no existe certeza de fecha de término de los trabajos y mucho menos de los plazos para la puesta en marcha es lamentablemente una realidad que nadie quisiera tener en su vida como linarense.

Una buena noticia sería poner sobre la mesa, plazos, términos de situaciones contractuales con el personal y desarrollar hitos reales y concretos sobre la ejecución de la construcción.

El respeto por la calidad de vida de las y los usuarios de Linares no pasa sólo por una buena atención en recintos asistenciales, sino que pasa también y muchas veces más importantes por llegar con una noticia clarificadora y acorde a la realidad para formar juicios de valor que permitan asistir con tranquilidad a ese paciente que espera saber que va a ocurrir con una obra tan importante como lo es el futuro nuevo Hospital en Linares.

Y mientras tanto …. A esperar que se avance sustancialmente con las obras del edificio.