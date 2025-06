Opinión 10-06-2025

El Estado a un click: cuando el Gobierno se pone al servicio de las personas

Nataly Rojas, Seremi de Gobierno, Región del Maule



Por muchos años, la relación entre el Estado y la ciudadanía ha estado mediada por la burocracia y la complejidad de acceder a beneficios sociales, pero este panorama comienza a cambiar gracias a una decisión política firme: avanzar en la modernización del Estado con herramientas digitales al servicio de las personas.

La reciente implementación de la Ventanilla Única Social y del Portal de Emprendimiento, son dos ejemplos concretos de este camino. El énfasis está en la simplicidad, cercanía y equidad, principios que deben estar en el corazón de cualquier política pública moderna.

La Ventanilla Única Social, representa un avance mayúsculo. Ya no es necesario recorrer varias instituciones para actualizar el Registro Social de Hogares, postular a la Pensión Garantizada Universal o acceder a subsidios. Ahora, basta con un RUT y Clave Única para encontrar en un solo lugar lo que antes tomaba días o semanas.

Por su parte, el Portal de Emprendimiento es una herramienta estratégica para quienes buscan desarrollar ideas de negocio y encontrar apoyo técnico y financiero. Reunir en un solo sitio la oferta programática de servicios como FOSIS, SENCE o INDAP permite que el sueño de emprender no dependa de saber a quién pregunta, sino de tener acceso oportuno y claro a la información.

Modernizar el Estado no es solo una mejora administrativa; es una forma de reconstruir la confianza ciudadana. Cuando las personas sienten que el Estado las escucha y que sus tiempos valen, se fortalece el vínculo democrático. Este tipo de avances nos recuerdan que sí es posible un Estado más humano, eficiente y cercano.

La transformación del Estado no es una meta lejana: es una tarea urgente. Y cuando se hace bien, como lo muestran estas iniciativas, se convierte en una herramienta poderosa para construir un país más justo. Con hechos concretos el Gobierno del Presidente Gabriel Boric sigue trabajando para mejorar la vida de las personas.