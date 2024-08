Opinión 16-08-2024

El Estado es uno de los peores empleadores. los trabajadores de salud exigimos carrera funcionaria



Gloria Díaz, Directora Nacional de Fenasenf



En Chile, la Ley 18.834 establece las normas fundamentales sobre la carrera funcionaria en el sector público. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta legislación, el Estado no ha tenido la voluntad para cumplir con sus disposiciones de manera efectiva.

Sólo un 38% de los trabajadores de salud es titular (equivalente a un contrato indefinido), el resto trabaja con un contrato que se renueva año a año o incluso a honorarios, convirtiendo al Estado en uno de los peores empleadores. Paradójicamente, la transición a la titularidad puede implicar una desventaja económica, ya que muchas enfermeras/os vemos con preocupación cómo los grados bajan, cuando ingresamos a la titularidad, debiendo asumir que los ingresos disminuirán sin tener certeza de cuando podemos volver a percibir un sueldo acorde a nuestras responsabilidades. Como consecuencia de aquello, es que el 70% de las enfermeras/os de los hospitales públicos de Chile, está en los grados más bajos de la escala, sin vislumbrar alguna posibilidad de avance. Esta situación perpetúa un sistema en el cual la experiencia y la dedicación no son debidamente recompensadas y los niveles de responsabilidad no se ven reflejados adecuadamente en la estructura de grados y remuneraciones. La falta de una carrera funcionaria adecuada no solo desmotiva a las enfermeras, sino que también pone en riesgo la calidad del servicio que se ofrece a la comunidad, motivando la fuga de profesionales capacitados y con experiencia al sector privado.

Después de numerosas reuniones estériles, manifestaciones y acciones de protesta, la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, accedió a llevar nuestra propuesta al Congreso. Pero hasta el momento seguimos sin avanzar, esperando que las autoridades que en pandemia nos aplaudieron, hoy hagan cumplir la ley que nos rige. Ya que es el propio Estatuto Administrativo, que regula el trabajo del sector público, el que determina que un 80% de los trabajadores debería ser titular. Hoy sólo un 38% alcanza goza de esa condición o tipo de contrato.

Es fundamental que el Estado chileno tome medidas concretas para asegurar una carrera funcionaria justa y equitativa. Esto implica revisar y ajustar la Ley 18.834, para garantizar que los ascensos y la titularidad no representen un retroceso en términos de grados y remuneraciones. El Ministerio de Hacienda debe hacer lo suyo, robusteciendo el Sistema de Salud Público en términos económicos en todos sus ámbitos, sin que los trabajadores sean la excepción. Por eso es que llamamos al actual Gobierno, a que asuma su responsabilidad y trabaje en soluciones que permitan a todos los funcionarios públicos crecer y desarrollarse en un ambiente justo y motivador.

Como líderes gremiales, continuaremos con esta justa demanda, luchando incansablemente por un sistema que reconozca, valore el esfuerzo y la dedicación de los/as trabajadores/as de salud. No descansaremos hasta que se garantice una carrera funcionaria que refleje verdaderamente las responsabilidades y el impacto de nuestro trabajo en la sociedad. ¡Es hora de actuar y de hacer justicia! Solo así se podrá construir un servicio público de excelencia, donde la experiencia y el compromiso sean verdaderamente valorados y recompensados.