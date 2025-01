Opinión 21-01-2025

El fin de la era on-premise: El salto hacia la nube

Julio Farias, cofundador de ZervizLa

transformación digital está marcando el fin de una era: la infraestructura on-premise se está quedando obsoleta. Las empresas cada vez más, están migrando a la nube para mantenerse competitivas. Sin embargo, este movimiento no está exento de desafíos, y algunas compañías experimentan el “efecto rebote”. Donde algunas startups han tenido que regresar a la infraestructura local, principalmente, por el alto costo.La infraestructura tecnológica local para almacenar y procesar datos ha sido durante décadas la piedra angular del soporte en las empresas. Pero los tiempos han cambiado y las organizaciones, en particular, las startups buscan agilidad, escalabilidad y reducción de costos los iniciales (CAPEX), algo que la nube puede ofrecer. El traslado al cloud no es una cuestión de moda; sino más bien, una respuesta a las necesidades de la economía digital que exige rapidez en la implementación de servicios y resiliencia operativa. Por otra parte, la nube pública y privada elimina la complejidad técnica de manejar infraestructura física y garantiza continuidad operativa lo que permite que las startups se concentren en sus clientes y el core del negocio. Migrar a la nube promete eficiencia, pero sin una estrategia adecuada, los costos pueden dispararse. El uso inadecuado de servicios provoca que muchas empresas, especialmente las emergentes, sientan que es más caro de lo que esperaban y muchas deciden volver al on premise donde creen que existe mayor control. Sin embargo, este fenómeno, conocido como efecto rebote suele ser un paso atrás en términos de agilidad y escalabilidad.Para optimizar el consumo de recursos en la nube es necesario planificar y supervisar el uso, evitar gastos innecesarios y asegurar que cada dólar invertido genere el máximo valor. Esto es lo que llaman, FinOps y ayuda a gestionar eficientemente el multicloud. Algunas startups, combinan nubes públicas y privadas, para aprovechar lo mejor de cada plataforma. Esta diversidad, es la que permite optimizar costos, mejorar la seguridad y reducir los riesgos al distribuir cargas de trabajo entre múltiples proveedores, lo que

asegura, la continuidad operativa y mejora la flexibilidad para adaptarse a cambios en el mercado.La gestión de múltiples plataformas requiere garantizar la integración, el monitoreo y la optimización de recursos. Por ello, adoptar un enfoque FinOps, asegura que las startups paguen únicamente por lo que realmente necesitan, ajustar el consumo en tiempo real y eliminar el sobre dimensionamiento.