Social 12-08-2025

El FOSIS y AIEP realizarán nuevo curso gratuito para capacitarse en el cuidado de personas mayores



- Se trata de una capacitación on line que entregará orientación y herramientas para el cuidado diario, especialmente orientado a quienes ya cumplen esta labor con algún familiar en sus hogares. Las inscripciones estarán abiertas hasta este 18 de agosto en www.fosis.gob.cl



El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS y el Instituto Profesional AIEP de la Universidad Andrés Bello, se unieron nuevamente para efectuar un curso de capacitación on line gratuito destinado exclusivamente a personas cuidadoras de adultos mayores.

El curso “Cuidando Juntos: Formación para Cuidadores de Personas Mayores”, ofrece 5 mil cupos en todo Chile para acceder a orientación y herramientas para el cuidado diario, especialmente enfocado en personas que ya se dedican de manera informal al cuidado de adultos mayores, en sus hogares.

Los requisitos para inscribirse son ser mayor de 18 años y contar con Clave Única. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de agosto en www.fosis.gob.cl

El Director Nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete Hernández, detalló que el curso “está dirigido a cuidadores de personas autovalentes y también dependientes. El foco de la iniciativa está en el desarrollo de habilidades y técnicas para brindar un cuidado respetuoso y digno de las personas mayores”.

A su vez, la Rectora de AIEP, Loreto Ferrari, explicó que la iniciativa “tiene como propósito entregar herramientas concretas a quienes cuidan, reconociendo su labor y apoyándoles con formación flexible, cercana y de calidad”.

El curso entregará orientación en elementos prácticos en temas como toma de signos vitales, administración de medicamentos y cuidados de la piel, entre otros. Asimismo, el cuidador aprenderá a activar las redes de salud disponibles en su comunidad, los programas del Estado disponibles como el plan nacional de demencia o el programa de salud bucal y las garantías del GES. Las capacitaciones, además, incluyen herramientas de autocuidado para prevenir la sobrecarga del cuidador, entregando consejos para obtener una mejor calidad de vida.

El Director Regional del FOSIS, Carlos Vergara Zerega, finalizó resaltando que en nuestro país “según la última Encuesta ENDIDE, en el 71,7% de la población dependiente, el trabajo de cuidados y asistencia es asumido por una mujer. Además, el 42,9% de las personas con dependencia tienen una persona cuidadora que presenta algún grado de síntomas de ansiedad o depresión. La encuesta Casen también muestra que un tercio de las mujeres que se encuentran fuera de la fuerza laboral declaran estar en esta situación por realizar cuidados a un familiar de manera permanente. Entonces, de ahí la importancia y pertinencia de aportar como Gobierno y en vinculación con la academia, para entregar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras”.

