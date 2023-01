Deportes 12-01-2023

El Fútbol Amateur de Linares espera vivir un auspicioso año con importantes avances

Mejorar las condiciones para todos los amantes del balompié amateur es la idea que se ha propuesto el alcalde Mario Meza con el apoyo del concejo municipal. El recinto de la Víctor Zavala Bravo, enclavado en el sector oriente fue la primera estación en visitar esta semana: “vamos a entregar 20 millones de pesos para la iluminación de su campo deportivo. Nos han presentado también un proyecto que incluye una cancha de futbolito, y mejoramiento de espacios vacíos de este recinto, donde incluye además carritos de comida, baños, estacionamientos, esperamos concretarlo en el presente año. El objetivo es apoyar esta iniciativa que le dará un nuevo rostro al sector ubicado a pocos metros del colegio Salesianos”.

Por su parte, el presidente Claudio Cofré estaba contento con esta noticia que espera se pueda materializar a la brevedad y que no sean sólo palabras que se las pueda llevar el viento: “la primera tarea es la iluminación de la cancha del estadio de la Zavala, y si nos alcanza mejorar el servicio higiénico. Además, tenemos que realizar algunas mejoras en el estadio con ambas galerías. Esta cancha debe volver al sitial que le corresponde y para ello estamos trabajando”.

Otro de los complejos deportivos que también presentaría novedades es el de los Viejos Cracks, con cuatro canchas. Recordar que ya están las de los viejitos cracks y Bonilla. A estas se sumarian en comodato los equipos de Badilla y Unión San Luis, que también esperan tener sus canchas en el complejo de la Asociación de Futbol y Recreación Viejos Cracks. Los presidentes de los clubes aprobaron por una unanimidad a estos dos últimos clubes para que con la ayuda del municipio puedan tener su terreno para la construcción de la cancha”.

El cuadro de Alianza, es otra de las instituciones que podría tener un feliz 2023. El presidente de la institución, Ramón Morales, indicó que: “hemos postulado a un ambicioso proyecto donde estamos en los tramites de los papeles, para que luego la Arquitecta pueda comenzar a diseñar el proyecto que tendrá como énfasis empastar la cancha, pero de la mano de un pozo profundo que permita regar el césped, porque no sacaríamos nada con tener una cancha empastada si no tenemos agua para regarla. Es una inversión cercana a los 135 millones de pesos. A través de la Asociación existe la posibilidad también con el apoyo del municipio local de iluminar nuestra cancha. Esperamos que todos estos adelantos se puedan cristalizar durante el presente año, en beneficio del fútbol amateur y de los establecimientos educacionales que habitualmente ocupan el recinto ubicado al final de calle Rengo con Yungay”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo