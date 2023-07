Deportes 05-07-2023

El Hockey Césped es de Oro: Equipo Sub 16 Varones de Linares se coronó Campeón en Torneo H5 en Santiago

- Un deporte que necesita más apoyo en nuestra comuna

Una destacada participación cumplió el equipo linarense del Club de Hockey Césped Linares, principalmente en la categoría varones sub 16 que llegó al pódium y logro oro para la ciudad.

Franco Mangili, es el técnico de esta disciplina deportiva, quien estaba muy contento con los resultados logrados en este torneo a nivel nacional: “la verdad que muy satisfechos, logramos el anhelado título de campeones nacionales en el torneo H5, que se realizó el pasado fin de semana, en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago. Obtuvimos la presea de Oro en la serie Sub 16 varones, los adultos varones sumaron plata, con un segundo lugar. Las Damas en categoría adulta abrocharon un cuarto lugar. La sub 14 varones tercer lugar y sub 12 damas con un tercer lugar. Fue sin duda una muy dura jornada, donde nos enfrentamos con los campeones de las otras regiones y otros equipos Estándar de la capital. Hubo mucho hockey, excelentes partidos que contaron con la presencia de los altos mandos de la Federación, además con algunos seleccionados nacionales que también estuvieron presenciando este campeonato, una maravillosa jornada. Estamos muy agradecidos principalmente del alcalde Mario Meza, nos ayudó con la movilización, al concejal Michael Concha, que es nuestra voz y a todos los apoderados, a nuestra directiva que nos brinda todo su apoyo, recordar que nuestro club es Bicampeón regional de Hockey Césped”.

“Y por supuesto el apoyo que brinda este medio de comunicación, tan importante que siempre ha estado con nosotros y entregando estas excelentes noticias que nos alegran el corazón y hacen grande a Linares”, expresó.

Gerardo Dominguez A

Redactor Deportivo