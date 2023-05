Social 19-05-2023

El impredecible primer disco de Vane Bravo Trío

- El álbum Más o Menos se compone de 8 canciones y estará disponible el 31 de mayo en plataformas digitales además de una presentación en vivo.





El proceso del disco ha sido parte de la historia y algo natural para la contrabajista y guitarrista talquina Vane Bravo Poblete, quien desde pequeña supo que este sería su sueño y camino a seguir. Y aunque el tiempo le demostró que era más difícil de lo que pensaba; su insistencia, talento y convicción la llevaron a este hito: 31 de mayo, el día del estreno de su primer álbum.



Más o Menos, un disco financiado por el Fondo de la Música 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, producción de registro fonográfico de música popular emergente; comenzó en el 2016, cuando en compañía de su amiga, la artista visual Mariana Riquelme y su ukelele, empezaron a salir las primeras canciones. Mariana proponía las letras y Vane la musicalización. “Teníamos conversaciones previas de lo que íbamos a hacer y ella me iba mostrando las letras. En esa época, y mientras escuchábamos música latinoamericana antigua, de los años `50 y `60 pensábamos en lo complejo que se había hecho el relacionarse con el mundo de las citas, lo de tinder era nuevo y representaba desafíos de comunicación. Estábamos en la existencial romántica con frases del tipo: “yo no nací para amar, el amor no es para mí…”. Y así, al son de la influencia de boleros, bossa nova, baladas latinas y reflexiones sobre el amor, comenzaron a salir los primeros temas, uno de ellos: “Heterofeo”.



“No era hacer un bolero por hacerlo, sino que tenía que ver con la música con la que crecimos”, cuenta la artista, quien en 2017 comenzó a grabar las primeras maquetas con batería y piano de lo que se vislumbraba como su álbum debut.



Vane comenzó esta historia en formato solista, giró, presentó algunos temas y lanzó en plataformas en el 2021 su primer single homónimo “Más o Menos”. Esto ya en compañía de quiénes serían los integrantes de su grupo. “Siempre me gustó el formato trío, y me junté con Eduardo Garrido porque fuimos compañeros en el Liceo de Cultura y Difusión artística de Talca donde estudiamos la especialidad de música desde 5 básico a 4 medio. Con Nicolás nos conocemos porque también fue compañero nuestro en el liceo, sólo que un par de generaciones más joven, él entró a All Jazzera el año 2018”, el otro proyecto musical maulino en el que participan.



A la cuarta vez de postular al fondo de la música Vane Bravo lo logró y obtuvo el dinero para grabar y poder sacar este disco. El que incluye piezas diversas, algunas instrumentales y que no son en formato canción. “Porque me interesa que no sea un disco predecible”, expresa la música multi instrumentista, quien participa hace años en la escena maulina en diferentes proyectos, y quien se declara fan del rock prograsivo y el jazz. “Hay métricas raras, sin voz, luego muy rítmicas. pasando a lo más melódico, para volver a la locura”, adelanta. También incluye un poema musicalizado por ella del Poeta talquino Juan Carlos Aros (ganador del premio nacional de poesía Nicolás de Hierro el 2011) llamado “ Ya no quiero molestarte”.



Más o Menos, de Vane Bravo Poblete fue producido por Alejando Lizama en Estudios Mantra de San Fernando, y estará disponible el 31 de mayo en todas las plataformas digitales. Ese mismo día a las 19:30 se presentará en vivo en Ext. UCM.