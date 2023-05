Deportes 26-05-2023

El juego como método de enseñanza



Este domingo 28 de mayo se celebra el Día Internacional del juego, por esa razón es importante conocer los distintos beneficios que esta actividad tiene para los niños y niñas durante su aprendizaje. De esta manera, María Luisa Salazar, directora de Formación Práctica de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, profundizó sobre este tema destacando el rol que deben tener los educadores en esta materia.



¿Por qué es importante que los niños y niñas jueguen durante su infancia?



El juego es en sí mismo una poderosa forma de aprendizaje. Los niños y niñas son curiosos y exploradores por naturaleza, y el juego es la manera por excelencia que tienen de descubrir el mundo. El juego permite a los niños desarrollar la imaginación, la creatividad, la autonomía y el desarrollo del pensamiento. A través de éste es que los niños pueden ensayan la realidad y fomentar la capacidad de resolver problemas. Además, permite interactuar con otros y relacionarse en un contexto de colaboración, promueve la expresión de las emociones. Asimismo, desarrolla habilidades motoras y estimula diversas posibilidades de acción con su cuerpo.



¿Existen barreras para que el juego ocurra?



La principal barrera es el cómo se entiende el concepto de juego. El juego es de por sí una actividad libre, autoiniciada y autogestionada por cada niño o niña. Muchas veces se confunde con una actividad lúdica propuesta por un adulto.



Por otro lado, culturalmente se concibe que cuando un niño está jugando, no está aprendiendo y es por eso que escuchamos frases en las escuelas, como ‘ya no es tiempo de jugar, ahora vamos a trabajar’. A partir del juego, podemos potenciar y evidenciar prácticamente todos los objetivos de aprendizaje, logrando una cobertura curricular en que se trabajan todos los ámbitos del desarrollo, por lo que debería ser la metodología pedagógica por excelencia.



¿Cómo afectó la pandemia?



La pandemia afectó a los niños y niñas en cómo se enfrentan al juego y a qué tipo de juego tienen. Claramente se veían restringidos a estos momentos debido al espacio y al tiempo que tenían. Además, eso implicó que los niños pudieran interactuar menos con sus pares o con adultos.



¿Cuál es el rol del educador en el juego?



En primer lugar, garantizar el derecho al juego, principalmente es propiciar el tiempo, espacio y recursos para que el juego libre suceda. Brindando un tiempo largo, de al menos 45 a 60 minutos.

El educador debe dejar que el niño sea el real protagonista de su juego y por tanto, mantener un rol de escucha activa, esto implica observar las interacciones que el niño tiene durante el juego, así como involucrarse de manera respetuosa como co-jugador, y poder extenderlo con algunas preguntas que provoquen al niño a probar nuevas maneras de jugar o enriquecer su juego



¿El uso de la tecnología puede considerarse un aliado o un enemigo a la hora de jugar?



No diría que es un aliado o enemigo. Si entendemos el juego como una experiencia libre, la tecnología no tiene mucha cabida. Sin embargo, esta puede permitir a los niños entretenerse, desafiarse y desarrollar su creatividad. Todo depende de qué oportunidades tiene el niño para hacer con la tecnología y que no quede como un mero receptor de esta. De todas maneras, es importante que los niños hasta al menos los 2 años no tengan contacto con la tecnología.



¿Qué recomendaciones se les puede dar a los padres si ven que sus hijos juegan poco, cómo se puede incentivar el juego?



Mi recomendación sería poder acompañarlos en su juego y ofrecerles recursos no estructurados, como piedras, ramas, botones, cajas, entre otros, de manera que sean elementos que sin ser nada, puedan convertirse en todo.