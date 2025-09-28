Nacional 28-09-2025

"El ladrón de perros" elegido Mejor largometraje de ficción 2024 en premios que reconocen a lo más destacado del cine chileno

El ladrón de perros", película dirigida por Vinko Tomicic que cuenta la historia de Martín, un joven limpiabotas huérfano de La Paz que le roba el perro al señor Novoa su mejor cliente, un solitario sastre con el que el joven fantasea que sea su padre, se coronó como Mejor largometraje de ficción de 2024 en los Premios Pedro Sienna, galardones que son otorgados anualmente por el sector audiovisual nacional a las producciones más destacadas del último período. Los ganadores de las 18 categorías que fueron reconocidas, fueron anunciados en la noche de este viernes en una ceremonia realizada en el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. Las producciones más destacadas fueron elegidas por 396 profesionales del sector audiovisual chileno, quienes tuvieron que visionar 42 obras estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Los Premios Pedro Sienna son fundamentales. No solo nos dan la oportunidad de premiar lo mejor de nuestro cine, sino que también diversos oficios que están detrás de las producciones, muchos de los cuales no siempre son reconocidos", señaló la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo. "Los nominados y ganadores dan cuenta de la diversidad de miradas, lenguajes y formatos, y refrendan la calidad de las obras que se están creando", indicó por su parte Lorena Giachino, documentalista y secretaria ejecutiva de la Academia de Cine de Chile, algunos de cuyos miembros participaron en el proceso de votación, para nominar y premiar a las películas de 2024.



