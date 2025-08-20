miércoles 20 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Crónica 20-08-2025
    El lunes 25 comienza la cuarta etapa de trabajos del Eje de calle Maipú
    Publicidad 12

    El próximo lunes 25 de agosto se inicia la etapa 4 de los trabajos en el eje de calles Carmen, Januario Espinoza y Maipú.

    Terminan los trabajos de las etapas 1-2-3 y comienza la etapa 4 que contempla el cierre de calle Maipú entre Freire y Yungay.

    “Hemos conversado con los locatarios, con vecinos del sector, Carabineros, y hemos coordinado con la empresa, los distintos pormenores de esta tremenda obra para Linares, que va a significar un inconveniente en los próximos meses; sin embargo esta obra le cambiará la cara a Linares, conectando de mejor forma los sectores oriente y poniente de la ciudad”, señaló el alcalde Mario Meza, tras reunirse con vecinos en la Municipalidad.

    “Estaremos informando durante toda la semana de todas las modificaciones de tránsito mediante los canales de comunicación oficiales de la municipalidad”, subrayó.
    Freddy Mora | Imprimir | 70

    Otras noticias

    Linares recordó a San Alberto Hurtado con Misa de la Solidaridad
    Linares recordó a San Alberto Hurtado con Misa de la Solidaridad
    Linares: Director de SEC regional se reunió con representantes de vecinos por alzas excesivas en cuentas de luz
    Linares: Director de SEC regional se reunió con representantes de vecinos…
    Talca: La Tía Rica realizará remate de vehículos y especies de origen fiscal y judicial
    Talca: La Tía Rica realizará remate de vehículos y especies de origen…
    Plan regional del cáncer reunió al sector salud del Maule
    Plan regional del cáncer reunió al sector salud del Maule
    Dos equipos DEA recibe el Cuerpo de Bomberos de Linares
    Dos equipos DEA recibe el Cuerpo de Bomberos de Linares
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para