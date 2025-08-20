Crónica 20-08-2025

El lunes 25 comienza la cuarta etapa de trabajos del Eje de calle Maipú



El próximo lunes 25 de agosto se inicia la etapa 4 de los trabajos en el eje de calles Carmen, Januario Espinoza y Maipú.



Terminan los trabajos de las etapas 1-2-3 y comienza la etapa 4 que contempla el cierre de calle Maipú entre Freire y Yungay.



“Hemos conversado con los locatarios, con vecinos del sector, Carabineros, y hemos coordinado con la empresa, los distintos pormenores de esta tremenda obra para Linares, que va a significar un inconveniente en los próximos meses; sin embargo esta obra le cambiará la cara a Linares, conectando de mejor forma los sectores oriente y poniente de la ciudad”, señaló el alcalde Mario Meza, tras reunirse con vecinos en la Municipalidad.



“Estaremos informando durante toda la semana de todas las modificaciones de tránsito mediante los canales de comunicación oficiales de la municipalidad”, subrayó.

