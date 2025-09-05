Editorial 05-09-2025

El magnífico año de la bolsa en cifras: 35% de avance, sobre 9.000 puntos y Latam en la cúspide



La Bolsa de Comercio Santiago no para de marcar registros inéditos. Es que ayer el IPSA rompió la barrera de los 9.000 puntos, tras una escalada de 0,8%, y consolidó su récord número 47 en lo que va del año. Con esto, el indicador sumó tres jornadas consecutivas de progreso, y este jueves va por la cuarta: sube 0,7% hasta los 9.126 puntos. Pero esos no son los únicos números destacados del índice, que reúne a las 29 acciones más relevantes del país. Otra cifra que resalta es el avance en lo que va del año: del 35%. Para encontrar un registro similar hay que retroceder a septiembre de 2003, cuando el retorno superó el 36%.

El IPSA ha presenciado otros años sólidos: el 2010 cerró con un avance del 38%, mientras en 2017 con 34%. Y también periodos difíciles: en 2019 -estallido social mediante- sufrió una caída de 8,5%, y en 2020 -en medio de la pandemia- descendió 10,5%. La crisis financiera de 2008, no obstante, fue incluso peor que el Covid: ese año el retroceso fue de 22%. Fue la caída más brusca en una década. En lo que va de 2025, los papeles de Latam Airlines son los que están en la cúspide, con un retorno de 86%. A la firma le siguen Inversiones La Construcción, con 80%; Ripley, con 71%; Falabella con un sólido 68%; y BCI, con 54%.

También han tenido un desempeño destacado Parque Arauco, que ha logrado retornos de 50%; Mall Plaza, con 47%; Itaú, con 45%; Engie Energía Chile, con 42%; y Cencosud, que ha avanzado un 37%. Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, destaca lo que ha ocurrido este año con Falabella y Latam, que "pasaron de escenarios complejos" con "alto endeudamiento y reorganización, respectivamente" a convertirse en "referentes del mercado, con sólidas utilidades y la mayor capitalización bursátil en el caso de Latam". Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, por su parte, subraya que en 2025 las compañías del IPSA han repartido casi "US$5.500 millones en dividendos, cifra que representa un crecimiento anual de 8,9%". A su juicio, esto "reforzó el atractivo por retorno total del mercado chileno".



