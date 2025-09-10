Crónica 10-09-2025

El Maule es protagonista del “Proyecto 4270”: imágenes aéreas que recorrerán el mundo

La iniciativa fue recientemente premiada, entre más de 26 mil campañas globales, con un León de Oro en el Festival Internacional de Cannes 2025.



La Región del Maule vuelve a posicionarse como un destino único en Chile y el mundo gracias a espectaculares registros audiovisuales que destacan sus paisajes más emblemáticos. Desde el aire, el “Proyecto 4270, una mirada a Chile desde lo alto” —iniciativa impulsada por Banco de Chile— presenta inéditas tomas de la zona costera de la región y el Puente Ferroviario, entre otras espectaculares imágenes de nuestro país.

Se trata de un proyecto que durante 90 días recorrió los 4.270 kilómetros del país, capturando con drones la diversidad geográfica y cultural de Chile. La propuesta, recientemente galardonada con un León de Oro en el Festival Internacional de Cannes 2025 entre más de 26 mil campañas globales, busca invitar a las comunidades a reencontrarse con su territorio y a valorar la riqueza natural y patrimonial de cada región.

Además de hermosos lugares de la Región del Maule, el proyecto registra íconos como el Gigante de Tarapacá, el valle del Elqui, la playa de Anakena, Sewell, Chiloé, Torres del Paine y Juan Fernández, conformando un banco de más de 500 fotografías libres de derechos disponibles en un sitio web habilitado por el Banco de Chile.

Este archivo visual —pensado para uso educativo, cultural y personal— se suma a la entrega de un libro de alta calidad a establecimientos educacionales del país, como parte del compromiso de la entidad con la educación y la cultura.

“Más allá de los reconocimientos, lo que más valoramos del ‘Proyecto 4270, una mirada a Chile desde lo alto’ es su capacidad de resaltar lo mejor de Chile. En tiempos en que predominan las miradas críticas, cortoplacistas o las divisiones, esta obra es un regalo para Chile, para los chilenos y para todos quienes han elegido este rincón del mundo para vivir, estudiar o emprender. Ese es, en definitiva, nuestro llamado e invitación: ¡Reencontrémonos, cuidemos a Chile y valoremos el maravilloso país que tenemos!”, comentó Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile.

Actualmente, además, se exhibe en el Pabellón de Chile en la Exposición Universal Osaka 2025, que se realiza en Japón y que finaliza en octubre.

