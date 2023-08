Opinión 20-08-2023

EL MISTERIO DE LA INCLUSIÓN…



Raúl Moris G. Pbro.





Uno de los primeros desafíos con los que encontró la naciente Iglesia, fue discernir hasta dónde llegaba la llamada a la conversión con la que Jesús había comenzado su ministerio, hasta dónde extender el anuncio del Reino y la invitación a acogerlo y a sentirse miembros de él; en otras palabras, si acaso esta Buena Noticia que estaba transformando la vida de aquellos que habían conocido y seguido al Señor debía quedarse encerrada en las fronteras del pueblo de Israel o traspasar esas fronteras para llegar a todos los hombres y mujeres, sin importar raza, lengua o condición.



La universalidad del Plan de Salvación había sido, por cierto, un descubrimiento que se venía revelando desde el tiempo de los profetas, fueron éstos, los primeros que comenzaron a comprender que la Palabra y la llamada a la salvación del Señor no podía quedarse sitiada en las fronteras de Israel, sino que era una buena noticia para toda la humanidad; sin embargo, en los profetas, -Isaías, Miqueas, entre otros- esta acción de Dios pasaba por la hegemonía de Israel por sobre todas las naciones y el reconocimiento y observancia rigurosa de la Ley de Moisés por parte de éstas.



Si pudiéramos marcar a grandes pasos el proceso de apertura y comprensión de la universalidad de la llamada a la conversión, el punto de partida se encontraría en el momento en que el Dios del clan familiar, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que ha salido en tiempos antiguos al encuentro del fundador de la familia, se convierte en el Dios liberador de un pueblo entero: el Dios de Moisés que “con mano fuerte y brazo extendido” quiere liberar a Israel -Su pueblo- de la opresión de Egipto; la elección por parte de Dios es todavía sólo respecto del pueblo de Israel, en detrimento del resto de las naciones; un segundo paso, el dado por los profetas cercanos a la experiencia del exilio, sería: la salvación es para todos los pueblos, siempre y cuando acepten la hegemonía de Israel y se sometan a la Ley; el último paso: la salvación es universal: Dios quiere hacer de todos los pueblos un solo pueblo, sin exclusiones, un pueblo formado por todos aquellos que acepten su llamada, integrado por hombres y mujeres de toda raza, lengua, nación y condición; éste es paso que no alcanzaron a dar los profetas del Antiguo Testamento y el desafío que estaba a las puertas en el tiempo de los Evangelios.



El camino hacia la madurez es un camino que parte desde la afirmación de la identidad y la semejanza hasta la acogida de la diferencia. Tendemos inicialmente a buscar la semejanza, nos sentimos cómodos con los que son como nosotros: con los que compartimos el mismo lenguaje, los mismos recuerdos, los mismos códigos; la diferencia, se asoma al principio como algo extraño, amenazante, pero en la medida que maduramos en la vida y en la fe, vamos creciendo en apertura e inclusión, ese es el proceso que vivió la Iglesia en los primeros tiempos, cuando estaba despegando de la matriz religiosa de Israel.



El camino desde la exclusión a la inclusión es un proceso delicado y gradual, no se establece por decreto: supone descubrir al otro en su diferencia, supone entrar en diálogo con él, estar dispuesto a dejarse interpelar por sus cuestionamientos, avanzar en una acogida empática de su diferencia como riqueza y no como amenaza, para así abrirse un camino nuevo, que no se emprende imponiendo a toda costa y de manera unilateral que el otro acate mis criterios, pero tampoco olvidando ingenuamente la diferencia; sino atreviéndose a generar junto con el otro una apertura que permita una síntesis nueva, tal como está retratado en los cuatro momentos del Evangelio de hoy.



En un primer momento, Jesús pasa por el lado de la mujer cananea sin decir nada, sin reacción alguna ante la súplica de la mujer; ésta no ha traspasado aún la barrera de la indiferencia, tan característica de los usos culturales de la época en donde sólo entre semejantes es posible una relación personal, y en los que el otro, el extranjero, no es considerado un semejante; las súplicas de la mujer parecen caer en el vacío; mujer y pagana, carga por partida doble el oneroso fardo de la exclusión, pertenece a la masa anónima de los que quedan fuera, de los que no llegan a poblar el horizonte de las preocupaciones de quienes se encuentran entre aquellos que se consideran parte de un grupo de pertenencia.



En un segundo momento, Jesús reacciona, al parecer no ante las súplicas de la mujer, sino ante la insistencia de los discípulos, y lo hace para enfrentarlos ante la realidad de la exclusión, normalmente aprobada y aplaudida por quienes se encuentran incluidos de pleno derecho dentro del grupo; ¿Intento del Señor de hacerlos despertar frente a esta situación, de ponerlos en alerta para hacerlos entrar en un proceso de discernimiento ante esta tremenda prueba entre la misericordia y la fidelidad a su cultura?, parece ser así, máxime si consideramos que apólüson, el verbo en imperativo que Mateo pone en boca de los discípulos, no indica prestar atención a alguien, como podría parecer al ver el “atiéndela” de la traducción, sino significa más bien despedir, despachar, hacer algo expedito para que alguien se vaya cuanto antes, como para desembarazarse de quien está molestando, de quien está importunando con sus requerimientos; la actitud espontánea de los discípulos, no es ni de solicitud ni de preocupación solidaria, sino de molestia, incomodo y exasperación ante la presencia del otro, ante la presencia de la diferencia experimentada como invasión de los estrechos espacios propios, ante la presencia de la diferencia percibida como amenaza.



En un tercer momento comienza el diálogo con la cananea, es el momento más duro y más sorprendente de todo el relato: ante la mujer, que ya por cierto acusa haber recibido alguna catequesis acerca de la identidad del que está enfrente suyo: lo ha reconocido como Hijo de David, es decir como el Mesías, y alcanza a ver en él la presencia de Dios mismo, (lo trata de Señor y se postra a sus pies), Jesús recuerda la expresión común con la que los Judíos de su época solían referirse a los extranjeros, a los incircuncisos, a los paganos: perros; sin embargo no la recuerda sin más, Jesús abre una brecha en el muro de la exclusión usando el diminutivo –con humor y fina ironía frente a su propia cultura-: ”No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perritos”.



La puerta ha quedado entreabierta, y la ocasión la aprovecha la mujer con esa sabiduría nacida de la indigencia, con el paradójico atrevimiento al que sólo se puede asomar quien nada tiene que perder, con la audaz inventiva de los pobres: su réplica recoge las palabras de Jesús y se las devuelve, apelando una vez más a la misericordia, asumiendo la cultura hostil y reflejándola en toda su inhumanidad, para clamar por la conversión de la misma.





Ante este amor, ante esta fe, ante esta audacia, Jesús hace el gesto que señalará el rumbo de la nueva comunidad, la Iglesia: su misericordia se hace extensiva, se hace inclusiva: la sanación de la hija de la cananea, es la sanación de su cultura, es la sanación para una humanidad nueva, que recibe la misión de propagar la Buena Noticia de un Dios Misericordioso que no quiere excluir a nadie de su invitación a participar para siempre del inagotable misterio del pan de los hijos, el pan de la Eucaristía, que derrumba las fronteras y nos hermana en la riqueza inagotable de la unidad en la diversidad, integrándonos en la comprensión de una humanidad nueva, sin arrasar con la diferencia.