Opinión 22-03-2025

El Nobel de Literatura



Francisco Javier Vergara Morales



El motivo de escribir sobre Los Premios Nobel, es entregar información amena, polémica, anecdótica o desconocida para el lector sobre este importante galardón de reconocimiento mundial y sin desmerecer a los ganadores de las diferentes categorías que tiene este, mi enfoque al escribir estos sencillos artículos es abordar sobre el Premio Nobel de Literatura debido a que Chile tiene dos ganadores y por otra parte son muchos los premiados los que son un referente de la literatura mundial.

Hace unos 40 años la Editorial Random House editó una interesante colección sobre todos los Premios Nobeles de Literatura (eran unos libritos de tapas blancas) y siendo un niño esa extensa colección para mí era de un valor inaccesible. Hoy se han entregado cerca de 117 Premios Nacionales de Literatura y en más de 125 años muchos autores y muchas obras de excelencia son las que se han premiado, otras sin embargo, dejan mucho que desear.

En el año 2018 el Premio Nobel de literatura no se entregó debido a denuncias de abuso sexual y filtración de nombres y fue así como al año siguiente se entregó por partida doble a la escritora polaca Olga Tokarczuk y a Peter Handke.

azuo Ishiguro, último Premio Nobel (Foto: AFP)

Borges fue el “eterno candidato”, cada primer jueves de octubre, se esperaba en los tugurios literarios y bares de hoteles elegantes que se nombrara a Jorge Luis Borges como ganador del Premio Nobel de Literatura y digámoslo Borges también lo quería. Desde 1956 cuando fue nominado por primera vez hasta su muerte en 1986 lo esperaba, pero a lo largo del tiempo al darse cuenta que estaba Vetado por la Academia sueca transformó su nominación en un chiste, en una ocasión señaló que el Premio Nobel de Literatura tenía como “Una antigua tradición escandinava el nominarme para el premio y dárselo a otro. Ya todo eso es una especie de rito". Tal vez por eso Borges, que había convertido al antiperonismo en fe de existencia política, fue recibido por Pinochet en septiembre de 1976, de ahí que la Academia Sueca habría señalado que Borges “Es demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura”.

Vladimir Nabokov o James Joyce, entre tantos otros recibieron el Premio de manera un poquito “dudosa”. A Winston Churchill, se lo dieron y su premiación parecía más un reconocimiento a su actuación contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que un reconocimiento a su obra literaria y mejor no hablemos de Kafka o García Lorca.

García Márquez recibiendo el Nobel en 1982 (Foto: Shutterstock)

A veces en la premiación han ocurrido situaciones curiosas dentro del boato y protocolo con el que se entrega el premio como por ejemplo ver a Gabriel García Márquez recibiéndolo de manos de un elegante rey de Suecia y él vestido de guayabera o la dicotomía de la Academia en justificar el Premio a Mario Vargas Llosa y compararla con las razones por las que García Márquez fue reconocido.

Por la otra vereda tenemos aquellos escritores que decidieron rechazar el premio, pese al prestigio que significa, ahí tenemos al escritor ruso Boris Pasternak (autor del Doctor Zhivago), quien lo rechazó por la amenazas del régimen estalinistas, que consideraba su obra de un realismo “Poco socialista”.

Por el mismo motivo Jean Paul Sartre lo rechazó para no tener “dedos soviéticos señalándole el galardón” en 1964, Sartre había advertido al jurado que rechazaría el premio, pero así y todo la Academia se lo concedió, mientras Borges nuevamente era nominado y escuchaba por radio que una vez más era rechazado por la Academia Sueca.

El primer premio nobel de literatura fue entregado en 1901 al francés Sully Prudhomme y el año pasado a la escritora coreana Han Kang. Como una forma de entregar información sobre cada uno de los premiados, me he puesto la tarea de escribir un artículo semanal sobre cada uno de ellos de una manera amena para el lector