Opinión 06-05-2025

El nuevo rating chileno: de la era del People Meter al pulso digital en tiempo real



Daniel Topete

Head of Sales para Buzzmonitor LATAM.



Durante décadas, la televisión chilena se apoyó en un sistema de medición que, aunque eficiente en su tiempo, fue quedando atrás frente a la rápida transformación de los hábitos de consumo de los espectadores. El tradicional People Meter, basado en una muestra limitada a ciertos hogares y dispositivos, ya no lograba reflejar la diversidad ni el comportamiento real de una audiencia cada vez más móvil y multiplataforma.

La implementación de un sistema de medición Cross-Media en Chile marca un antes y un después. Por fin, se incluye la visualización de contenidos en smartphones, tablets, computadoras y Smart TVs; se mide la reproducción en aplicaciones, servicios de streaming y sitios web. Se duplicó la muestra de hogares y se expandió la cobertura a las 16 regiones del país. Un movimiento que es absolutamente vital para entender cómo consumimos contenidos hoy.

Pero esta transformación también nos deja una reflexión fundamental: ¿qué pasa con las plataformas como YouTube, TikTok o Instagram, donde millones de chilenos consumen horas de contenido cada día? Aquí la respuesta es clara: necesitamos métricas inmediatas, precisas y accesibles.

Plataformas sociales de video como YouTube no solo son espacios de entretenimiento; hoy son verdaderas ventanas de cultura, opinión y tendencias sociales. Su impacto es tan profundo que ningún análisis serio de audiencias puede ignorarlas. Contar con herramientas que midan el número de visitas, la duración de visualización, la tasa de retención o el número de interacciones (likes, comentarios, compartidos) es indispensable para tener una fotografía real del ecosistema mediático actual.

No es casualidad que marcas, políticos y medios tradicionales hoy destinen tantos recursos a su presencia en YouTube. La posibilidad de medir, en tiempo real, el impacto de un video permite ajustes inmediatos en las estrategias de comunicación. Y esto nos lleva al segundo gran tema: la importancia del feedback inmediato del usuario.

En la era analógica, medir el éxito de un programa podía tomar días o incluso semanas. Hoy, en cambio, un video que no captura la atención en los primeros 30 segundos es abandonado sin contemplaciones. Un contenido que genera rechazo recibe dislikes o comentarios críticos en cuestión de minutos. Esta inmediatez del feedback permite mejorar contenidos, ajustar campañas y afinar mensajes en tiempo real. Es aprender de la audiencia no desde la teoría, sino a partir de la práctica diaria, algo que el tradicional People Meter, con su enfoque limitado y retrasado, simplemente no puede ofrecer.

El cambio de medición en Chile, al considerar dispositivos conectados y plataformas online, acerca a la televisión tradicional a esta lógica digital. Ahora los canales no solo sabrán cuántas personas están viendo su programa en un televisor, sino también cuántas lo están siguiendo en su app o en su web. Y aunque aún no estamos midiendo oficialmente plataformas como YouTube dentro del rating general, el siguiente paso parece inevitable: integrar todo en una sola mirada de consumo de contenidos.

La audiencia ya no distingue entre "TV" y "streaming"; simplemente consume lo que quiere, cómo quiere y donde quiere. Y exige ser escuchada. Los datos en tiempo real y las plataformas de medición son las nuevas herramientas de poder en esta era. Ignorarlas es condenarse a la irrelevancia.

La televisión chilena está en un momento bisagra. El nuevo sistema de medición le da una oportunidad única de reconectar con una audiencia fragmentada y exigente. Pero también impone un desafío: adaptarse a una dinámica de consumo mucho más veloz y participativa.

Hoy más que nunca, quien entienda el pulso de su público en tiempo real tendrá la ventaja. Y en esa carrera, las plataformas digitales y sus métricas inmediatas ya llevan varios cuerpos de ventaja. Es momento de alcanzarlas.