Deportes 08-05-2025

El “pájaro” Valdés volvió al nido albirrojo

- Este viernes los albirrojos quieren alcanzar el liderato frente al ciclón del Limarí

Los dos equipos que suman la misma cantidad de puntos, ubicados en la segunda posición en la tabla . Los albirrojos, que están pasando por un tremendo nivel futbolístico, al frente tendrán a un cuadro que viene de caer en Puerto Montt , con el cuadro local . Un partido donde se jugaban la posibilidad de quedar primeros pero no lo consiguieron y terminaron inclinándose . El ciclón del Limarí quiere volver a los triunfos en el estadio municipal de Punitaqui .

JORGE CARRASCO

El ayudante técnico tuvo la oportunidad de conversar con los medios de comunicación, pensando en el partido de mañana: “ será un gran encuentro, ambos estamos con la misma cantidad de puntos . El cuadro de Ovalle es muy ordenado, se defiende muy bien y es de transiciones rápidas . Hemos trabajado en ese tema , pero dándole énfasis a lo nuestro , preocuparnos de nosotros, iremos con la mejor gente que tenemos , cancha difícil , pero con las ganas de seguir arriba . Tal vez haremos modificaciones, lo veremos mañana , aunque queremos ver al mismo equipo que comenzamos con Melipilla , pero tenemos que analizar . Nos ha ido bastante bien en superficie sintética. Este equipo de Ovalle trata de jugar bien al fútbol con transición rápida , con dos extremos bien abiertos y con los volantes interiores que llegan a zona de definición cuando van por bandas , así que trataremos de sostener todos los ataques de ellos , pero nosotros tenemos que generar fútbol y metiéndonos siempre en terreno rival . La situación en la que está Deportes Linares es mérito de los propios jugadores que la han sostenido , el estar arriba en una posición expectante , es solo virtud y entrega de los muchachos , han demostrado que quieren mas . Este equipo cree y logra sus objetivos , esperamos que el técnico pueda volver y estamos con todo para enfrentar este partido que vamos a ir con todo”.

EL PÁJARO

Llamo la atención ayer , en el entrenamiento mañanero, la presencia del dueño de Deportes Linares , Jaime “pájaro” Valdés , quien al ser entrevistado dijo que “ no había venido porque estábamos en la gira de Colo -Colo de todos los tiempos , pero ahora ya estamos por terminar y tendré el tiempo para estar acá . Aunque siempre he estado cerca del equipo desde que llegué. Lo dijimos al inicio del campeonato que iba a hacer una administración compartida y así estamos trabajando con la corporación , quienes están haciendo un esfuerzo tremendo . Nosotros esperamos que Rodrigo “kalule” Meléndez , pueda recapacitar su decisión , solucionar sus problemas y que esté de vuelta . La campaña es impensada , sorpresiva para todos, creo que se conformó un buen equipo, con jugadores jóvenes que tienen mucho talento y el equipo está preparado para enfrentar lo que se viene” .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo