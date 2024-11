Social 13-11-2024

El “paso a paso” para consultar si tiene un beneficio del IPS sin cobrar



** Ingresando al sitio www.chileatiende.cl podrá averiguar si tiene una pensión o beneficio pendiente de cobro presencial.



¡Podría pasar! Tener un cobro pendiente y no saberlo. Es el caso de Claudia, quien ingresó al sitio www.chileatiende.cl para chequear un dato para una vecina y se encontró con el llamado “Revisa si tienes un pago por cobrar”. Se llevó una grata sorpresa cuando se dio cuenta de que tenía pendiente por retirar un Subsidio Familiar que le había sido concedido por ella y su hija. Su pago era presencial y aún estaba disponible.

Para averiguarlo, Claudia, solo necesitó ingresar su RUN y fecha de nacimiento. Al igual que ella, más de 130 mil personas consultan en el sitio ChileAtiende todos los meses para saber si tienen un beneficio o pensión del IPS pendiente de cobro presencial, en alguno de los proveedores de pago contratados por el IPS; esto es, Caja Los Héroes o BancoEstado.

¿Cómo saber si tengo un beneficio sin cobrar?

El “paso a paso” para realizar esta consulta es muy fácil. Las personas solo deben seguir las siguientes indicaciones:

1. Ingresar a www.chileatiende.cl y visitar la sección “Revisa si tienes un pago por cobrar”.

2. Con el RUN y fecha de nacimiento, acceder a la información para saber si tiene beneficios pendientes de cobro presencial.

3. Si como resultado a la consulta, el sistema le indica que tiene un beneficio que no ha retirado, ahí mismo puede solicitar, con ClaveÚnica, el pago en la forma que más le convenga, ya sea vía depósito en una cuenta bancaria o presencial.



¿Cuáles son los beneficios por los que se puede consultar?

Este servicio web entrega información sobre todos los beneficios que paga el IPS. Algunos de ellos son: Pensión Garantizada Universal (PGU), pensiones de las ex cajas de previsión, Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario de Invalidez, Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Asignación Familiar, Subsidio Familiar (SUF), Bono por Hijo, Bono Bodas de Oro, Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), entre otros.



Si se requiere mayor orientación sobre este servicio, las personas también pueden consultar directamente en las redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram, en el Call Center 101, o en la sucursal ChileAtiende del IPS más cercana a su domicilio.