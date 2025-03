Opinión 28-03-2025

El patrón de la defensa

Flavio Rojas está habilitado en los albirrojos para volver a la titularidad este sábado



-Partido con Brujas de Salamanca se juega a las 18:00 horas



Una vez finalizada la temporada 2024 , Flavio Rojas, defensa albirrojo , debió esperar que pasaba con su situación . Mientras tanto , fichó por el equipo amateur de Nacional , donde alcanzó a disputar algunos partidos . Pero , no llegaban a acuerdo en lo económico con la institución linarense , aunque el "Kalule" , lo quería de vuelta. Luego de varias negociaciones, por fin salió humo albirrojo y el técnico fue complacido, porque ya está habilitado para jugar en su puesto , y dar toda su experiencia , en la zaga del equipo del Maule Sur .

Fue precisamente , Rojas , quien conversó con los medios , donde entregó sus primeras palabras en el regreso al Tucapel Bustamante Lastra: “ muy contento de estar de regreso , agradecer a las personas que hicieron el esfuerzo para estar en esta institución . Ya estamos habilitados para jugar , pero depende del profesor y del trabajo que realice cada uno para poder estar a la altura . En lo personal me sentí muy bien en el partido amistoso que tuvimos ante Rangers , en una cancha que la conozco muy bien , el hecho de haberme reencontrado, con la hinchada y mis nuevos compañeros. Llevo más de un año aquí en esta ciudad , lo cual me ha permitido conocer a tremendas personas que se han portado excelente . Sin duda que esto representa una gran responsabilidad porque quiero ser un aporte . En mi puesto tengo a grandes compañeros que tienen experiencia en la defensa. Es un lindo desafío y espero estar a la altura , para que responderle en la cancha a todas esas personas que permitieron que nuevamente defienda los colores del Depo”.

Flavio Germán Rojas Catalán , con 31 años es un jugador que se desenvuelve en la defensa , con una altura de 1.85 metros , quiere mejorar la campaña de la temporada pasada en Deportes Linares .



