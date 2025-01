Opinión 23-01-2025

El peligro de los cosméticos falsificados: cómo protegerte

Paula Molina C.

Químico farmacéutico de Farmacias Ahumada



En la búsqueda de una piel saludable y radiante, muchos recurren a productos cosméticos como bloqueadores solares y maquillajes. Sin embargo, un fenómeno alarmante ha ido en aumento: el uso de productos falsificados que ponen en riesgo nuestra salud. Desafortunadamente, a menudo son difíciles de distinguir de los originales y, en muchos casos, se comercializan a precios atractivos.

De acuerdo con Aduanas, el año 2023 se incautaron más de cuatro millones de productos falsificados, con más de 270 mil unidades de cosméticos, catalogados como productos perjudiciales para las personas. Por su parte, el Instituto de Salud Pública (ISP), junto con el Servicio Nacional del Consumidor, revelaron que el 99% de los cosméticos vendidos informalmente o en línea carecían de registro oficial y etiquetado adecuado, exponiendo a los usuarios a peligros químicos y bacteriológicos.

En este contexto, el bloqueador solar es uno de los productos más sensibles, ya que la falsa protección contra los rayos UV puede provocar daños severos a la piel, como quemaduras solares, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 90% de los cánceres de piel son prevenibles con la protección adecuada contra la radiación ultravioleta. Además, muchos cosméticos falsos contienen sustancias no aprobadas, como mercurio, cloroformo o hidroquinona, que pueden provocar alergias, intoxicaciones y trastornos endocrinos.

Entonces, ¿cómo podemos protegernos y garantizar que estamos utilizando productos auténticos? Primero, debemos verificar que el producto esté registrado en el Instituto de Salud Pública (IS