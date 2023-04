Opinión 21-04-2023

El peligro del sentimiento xenofóbico



Señor director:



Con base en los recientes acontecimientos, preocupa el sentimiento xenofóbico en contra de la migración venezolana. Hace una década, los grandes influjos migratorios nos parecían del todo atípicos y veíamos a Estados Unidos desde la lejanía, haciéndose cargo de la problemática migratoria irregular.

Hoy la realidad nos invita a reflexionar y a generar una mirada de Estado que respete los derechos humanos de todos y todas, independiente de la nacionalidad, y que vele por la seguridad del país.

Lamentablemente, se ha instalado un sentimiento xenofóbico en contra de la población venezolana, caracterizado por ser un prejuicio racional, no es una actitud irracional sin fundamento, sino que se basa en imaginarios sociales que se han construido y apuntan a lo que no es deseado. En ese sentido, este proviene de racionalizar la antipatía que generan los integrantes de otras comunidades, y se alimenta de prejuicios nacionales que son históricos y culturales.

La xenofobia que está instalada, gran parte de culpa, la tiene el pésimo manejo del Estado chileno en políticas migratorias, recién en el año 2021 se promulgó la ley de migración 21.325 que reemplazó a la ley del año 1975, es decir pasaron décadas, después de la transición a la democracia, sin una actualización contundente que respondiera a las necesidades cambiantes de la sociedad global. La ley de 1975, cuyo contexto todos conocemos, fue una legislación en dictadura cívico-militar que respondía a proteger al país de la amenaza insurgente, y debió haber sido modificada con anterioridad.

El panorama actual de inseguridad y migración irregular descontrolada está desencadenando peligrosos sentimientos e imaginarios en la población nacional, y exacerbando el giro a la extrema derecha. La clase política NO debe dejarse guiar por las políticas populistas y que violentan los DD.HH. de algunos países de Latinoamérica. Chile debe responder dando respuesta a la necesidad de mayor seguridad en el país y velar por una migración ordenada y regular con respeto a todos los tratados firmados ante organismos internacionales.









Francisca Beroíza Valenzuela.

PhD(c) en Educación. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Estudiante Magíster en Investigación en Educación, Universidad de Chile.