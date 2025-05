Nacional 20-05-2025

El poder transformador de la luz: iluminando un futuro sostenible y conectado



Guido Di Toto, general manager de Signify Sudamérica



Cada 16 de mayo, el Día Internacional de la Luz nos invita a reflexionar sobre un elemento que ha acompañado a la humanidad desde sus albores: la luz. Mucho más que una necesidad básica, la luz ha sido símbolo de conocimiento, progreso y esperanza. Desde las primeras fogatas que ahuyentaban la oscuridad hasta las tecnologías inteligentes que hoy iluminan nuestras ciudades, la luz ha guiado nuestro camino hacia un futuro mejor.

Hoy, en un mundo hiperconectado y en constante evolución, la luz se transforma en un lenguaje universal. Es capaz de comunicar, de crear atmósferas, de mejorar nuestro bienestar y de impulsar soluciones sostenibles. Pero también nos plantea una pregunta crucial: ¿Cómo podemos, como industria, convertir la luz en una fuerza que transforme positivamente nuestro planeta?

En Signify, creemos que la respuesta está en la sostenibilidad. Por eso, cada paso que damos está guiado por el compromiso de reducir nuestro impacto ambiental. Desde cadenas de suministro responsables hasta el diseño de productos con tecnología 3D que pueden ser reutilizados o reciclados, trabajamos para cerrar el círculo de la economía circular. Nuestro ambicioso plan Net Zero busca reducir en un 90% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, abarcando toda nuestra cadena de valor.

Pero la sostenibilidad no camina sola: necesita de la innovación. Por eso apostamos fuerte por la investigación y el desarrollo para anticiparnos a los desafíos del mañana. Un ejemplo de ello es TruLiFi, una tecnología revolucionaria que permite transmitir internet a través de la luz. Lo que parecía ciencia ficción hace unos años, hoy abre nuevas posibilidades en entornos donde la seguridad y la confiabilidad son esenciales, como hospitales, aviones o espacios con alta congestión de señales.

También estamos transformando la eficiencia energética con nuestras luminarias Philips ultra eficientes, que permiten a ciudades y empresas avanzar hacia un modelo más responsable y consciente. Y vamos más allá con nuestras plataformas de iluminación inteligente basadas en IoT, que no solo reducen el consumo energético hasta en un 90%, sino que también optimizan el mantenimiento y mejoran la experiencia urbana.

En el hogar, soluciones como Philips Hue y WiZ están redefiniendo la forma en que vivimos. Nos permiten personalizar ambientes, mejorar nuestro bienestar, aumentar la seguridad y, al mismo tiempo, consumir menos energía. La luz, en este contexto, se convierte en una aliada cotidiana para una vida más plena y sostenible.

En definitiva, este Día Internacional de la Luz es una oportunidad para mirar hacia adelante con optimismo. La iluminación ya no es solo una herramienta funcional: es una plataforma de transformación. Una oportunidad para repensar nuestras ciudades, reinventar nuestros espacios y reconectar con el planeta.

Hagamos que la luz no solo nos ilumine, sino que también nos inspire. Porque un futuro más brillante y sostenible comienza con cada uno de nosotros.