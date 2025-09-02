Opinión 02-09-2025

El positivo impacto del aguinaldo en la productividad

Rodrigo Correa, fundador Valora People



Cuando estamos próximos a las celebraciones patrias, el aguinaldo que recibirán muchos trabajadores viene a ayudar con los gastos extras que se generan en estas fechas. Más allá del monto, este beneficio suele tener un positivo impacto en los colaboradores, siendo un verdadero estimulador para la productividad.

Independiente de la forma en que los trabajadores sean gratificados, ya sea una cantidad determinada de dinero, una gift card, o caja de mercadería, esto es una forma de dar valor al trabajador y aumentar su compromiso con la compañía. Esto, porque se refuerza la cultura organizacional y las personas reciben un mensaje efectivo permitiendo que se sientan reconocidos.

Estas festividades son, además, una oportunidad para estrechar lazos. Esto, considerando que muchas veces el aguinaldo viene asociado a celebraciones en el lugar de trabajo, siendo instancias positivas al compartir con otros colaboradores y jefaturas, lo que mejora el ambiente laboral, además de generar un sentido de pertenencia y cercanía con la empresa.

Junto con esto, contar con unos días de descanso permite que el colaborador pueda distraerse, pasar más tiempo con la familia y amigos, además de recargar energías para su retorno al trabajo.

La productividad no se relaciona a las horas trabajadas, sino que en la manera en que se gestiona ese trabajo, lo que va derechamente relacionado a establecer objetivos claros y al cumplimiento de las metas establecidas.

Tener trabajadores comprometidos y felices, sólo va a traer beneficios para la organización: contribuirá a reducir el estrés, lo que se traducirá en mejorar la calidad de vida laboral y personal.



