martes 02 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 02-09-2025
    El positivo impacto del aguinaldo en la productividad
    Publicidad 12
    Rodrigo Correa, fundador Valora People

    Cuando estamos próximos a las celebraciones patrias, el aguinaldo que recibirán muchos trabajadores viene a ayudar con los gastos extras que se generan en estas fechas. Más allá del monto, este beneficio suele tener un positivo impacto en los colaboradores, siendo un verdadero estimulador para la productividad.
    Independiente de la forma en que los trabajadores sean gratificados, ya sea una cantidad determinada de dinero, una gift card, o caja de mercadería, esto es una forma de dar valor al trabajador y aumentar su compromiso con la compañía. Esto, porque se refuerza la cultura organizacional y las personas reciben un mensaje efectivo permitiendo que se sientan reconocidos.
    Estas festividades son, además, una oportunidad para estrechar lazos. Esto, considerando que muchas veces el aguinaldo viene asociado a celebraciones en el lugar de trabajo, siendo instancias positivas al compartir con otros colaboradores y jefaturas, lo que mejora el ambiente laboral, además de generar un sentido de pertenencia y cercanía con la empresa.
    Junto con esto, contar con unos días de descanso permite que el colaborador pueda distraerse, pasar más tiempo con la familia y amigos, además de recargar energías para su retorno al trabajo.
    La productividad no se relaciona a las horas trabajadas, sino que en la manera en que se gestiona ese trabajo, lo que va derechamente relacionado a establecer objetivos claros y al cumplimiento de las metas establecidas.
    Tener trabajadores comprometidos y felices, sólo va a traer beneficios para la organización: contribuirá a reducir el estrés, lo que se traducirá en mejorar la calidad de vida laboral y personal.

    Freddy Mora | Imprimir | 91

    Otras noticias

    Señor Director:
    Señor Director:
    La inteligencia artificial no solo busca propiedades: abre mercados
    La inteligencia artificial no solo busca propiedades: abre mercados
    ALGO MÁS QUE PALABRAS Progreso desigual; desequilibrios crecientes
    ALGO MÁS QUE PALABRAS Progreso desigual; desequilibrios crecientes
    Educar desde lo cooperativo
    Educar desde lo cooperativo
    Regeneración en La Roja: cuando el recambio ya no es una promesa, sino una realidad
    Regeneración en La Roja: cuando el recambio ya no es una promesa, sino…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para