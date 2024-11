Opinión 26-11-2024

El propósito de la vida

Tily Vergara





Mientras pendamos del destino o de los designios divinos tenemos que enfrentar cada día como una oportunidad más para conseguir ese anhelo de tanto tiempo : bienestar para continuar por la vida y energía para enfrentar los problemas, porque estamos ciertos del punto de partida pero no sabemos cómo y cuándo será el punto de llegada.

Por distintos motivos volvemos a recorrer las páginas del libro de los deseos y encontrar la parte precisa de la maravillosa receta para cumplirlos. Sentimos el cansancio que provocan las decepciones y los inconvenientes que suelen caer al paso como piedrecillas molestas en el camino; perdemos la paciencia, pero ya vendrá otro día donde la esperanza creará nuevas alas para que vuelen las ilusiones con las perspectivas de algún logro.

Después de luchar por todo, imponiendo nuestra tendencia, ideas y opiniones nos sentimos realmente derrotados, como boxeadores en una esquina del ring desanimados y sin aliento para seguir la pelea.

Ya nos dimos cuenta que “estamos viviendo en el mundo de la inmediatez, dejando de lado el armonioso caminar de la vida”, frase concluida por mi hija después de un extenso análisis de nuestra realidad, que induce a meditar sobre todo lo que nos perdemos por vivir apurados; el armonioso caminar de la vida es poder apreciar lo que está cerca ya sea una demostración de afecto como una palmadita en la espalda, un abrazo sincero en un furtivo encuentro y por sentimos plenos por tener cierto que importamos a otras personas. Puede que hayan cosas que pasan desapercibidas, porque estamos apurados y queremos llegar luego - a qué, -a ordenar la casa, preparar la comida, regar las plantas si es que no estamos recibiendo órdenes superiores por deberes y horarios laborales.

Todo lo queremos de inmediato; por qué no relajarnos un poco y darnos el lujo de no hacer nada en algún momento y dedicarnos a pensar que la vida tiene mucho de favorable y debemos sacarle el mejor provecho..

Tanta belleza a nuestro paso, que surge espontánea de la naturaleza, la gratuidad del escenario que se despliega en el horizonte nos beneficia con una variedad de postales; la cordillera que corona el límite entre cielo y tierra, está ahí, podemos disfrutarla a nuestro antojo. Los caminos escoltados de verdes arboledas, multitud de florecillas cuyos colores nos embriagan en deliciosa armonía, retazos de nubes entre el cielo azul. Cada detalle auspiciado por la sencillez de la naturaleza significa todo para nuestro regocijo. La verdadera hermosura la tenemos a mano, un bálsamo que calma el espíritu, prescindiendo, por instantes, de las cosas desagradables que siguen existiendo.

No luchemos contra la realidad, ya no se puede solucionar lo que establecieron aquellos seres que llegaron a la cumbre gracias a nuestra ingenuidad y dictaminaron el resultado imperante en nuestra sociedad: la estética le ganó a la ética y que el nepotismo triunfó sobre la meritocracia. Así estamos de “bien”.Los valores desvanecidos entre la frivolidad de los que aspiran a subir cada día más alto en la carrera del dominio absoluto sobre todo.

Sin el ánimo de continuar protestando contra los que nos parece mal, nos enfrentamos a la pérdida de las batallas porque los ideales se ubicaron en algún lugar vulnerado, y se anularon las simples aspiraciones de los seres sencillos y nobles.

Y decidimos bajarnos de cualquier ambición para seguir el tránsito del destino, de algún modo, porque nos sentimos agotados en más de una ocasión.

La manera adecuada para seguir viviendo es aceptar el presente como venga, con calma, sin grandes pretensiones, sólo las necesarias y contando el sencillo que va quedando para rescatar algo para el ahorro. Y así, simplemente, podemos ser felices. No pensemos en lo malo que puede resultar si nos encontramos con esos seres extraordinarios que tienen en sus manos el don de disponer de nuestro destino y se sienten amos y señores porque tienen la facilidad para atraer las cosas a su favor, no importa el método pero lo consiguen. No pensemos en ellos. Demos vuelta la página y conformémonos con vivir simplemente, sencillos, solamente con lo suficiente para subsistir de manera austera.

Sin pretender acudir a la montaña más alta para meditar y ayunar para que el mundo cambie, moldearemos el sistema de vida, tenemos que aspirar solamente a lo que esté a nuestro alcance-Acomodar todo a nuestra simpleza y escasas fantasías que nos acompañarán de aquí en adelante, gozaremos de esa paz espiritual que importa demasiado en este presente donde cada día nace un desencanto por ver que hay personas que decepcionaron de un día para otro por un actuar que nos dejó atónitos.

Hay muchas cosas interesantes en qué pensar y que pueden llenar esos vacíos que deja el desconsuelo.

Hay que dialogar con la persona que tenemos frente a nosotros, valorarlas y disfrutarlas porque en ese instante que significa el presente puede ser muy provechoso para siempre: “Sólo hay un momento importante y es ahora porque es el único momento importante sobre el que tenemos dominio” palabras de León Tolstoi. Y continúa: “La persona más importante es aquella con quien estás, la que está delante de ti, porque nadie sabe si tendrás tratos con algún otro en el futuro, El asunto más importante es hacer el bien a esa persona que está junto a ti, hacerla feliz, porque ese es el único propósito de la vida.”

Esa es la verdad. Contar con quien nos acompaña; permanecer día a día en la mansedumbre hogareña es un buen propósito para continuar viviendo. Nunca esperar, cómodamente, que Dios nos solucione cada problema. “Dios no acude tan seguido en ayuda de los hombres porque no es asunto de su incumbencia. Ayúdate a ti mismo; por eso te ha sido otorgada la razón. Dios está ahí para que la muerte no sea una cosa terrible; pero la vida es cuestión de cada uno”. (Máximo Gorki).