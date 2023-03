Crónica 28-03-2023

“El proyecto de Piedra Larga viene a hacerse cargo de los problemas de la basura en la Provincia de Linares”

Los vecinos reportan la aparición espontánea de microbasurales y algunos insectos o vectores en esos lugares no autorizados. El llamado es a cuidar el entorno, ser responsables de la basura que se genera y buscar soluciones estratégicas de largo plazo, como los rellenos sanitarios, ya que éstos requieren altas exigencias para la instalación, lo que garantiza su operación en armonía con el entorno. Así lo explica el director del proyecto, Elvis Bojórquez.



No es un secreto la falta de infraestructura para el tratamiento de residuos y desechos en Chile. Un ejemplo es la Provincia de Linares, donde no cuentan con un lugar de disposición final autorizado, debiendo trasladar sus residuos domiciliarios (RSD) a la Provincia de Talca, lo que impacta negativamente la economía de las ocho comunas de la zona.



Durante el recorrido, que oscila entre 100 y 200 kilómetros totales en cada traslado de recolector de RSD, los vecinos suelen reportar otros “problemas adicionales”, tales como microbasurales que aparecen de la nada y que potencialmente pueden ser la fuente de roedores o insectos.



¿La solución? Esta crisis sanitaria que se está gestando en varias regiones del país, hay que afrontarla con fuerza y decisión, buscando siempre el bien común, el acceso correcto a la información y el cumplimiento de todas las normas ambientales.



Es frente a esta problemática que nace el Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga, un proyecto que busca construir un relleno sanitario para una adecuada disposición final de los residuos que generan los vecinos que están dentro de la provincia de Linares.



El encargado de la iniciativa, Elvis Bojórquez, explicó que “actualmente nos encontramos en una etapa de revisión de antecedentes, de actualización de datos y de profundización de algunos estudios a raíz de ciertas observaciones que nos hizo el Servicio de Evaluación Ambiental, esperamos prontamente reingresar el proyecto para poderlo someter a evaluación”.



“Sabemos de las necesidades de la zona, queremos erradicar los microbasurales y el Centro de Manejo de Residuos es la alternativa correcta, buscamos evitar la proliferación de insectos, roedores, malos olores y ruidos, por eso es que seguiremos perfeccionando el proyecto para cumplir a cabalidad con la normativa legal y asegurar la entrega de un espacio adecuado íntegramente para la recepción de residuos domiciliarios”, agregó el profesional.



Bojórquez aprovechó la oportunidad para puntualizar que hay muchos mitos en torno a los rellenos sanitarios, por lo que hace un llamado a la comunidad a informarse en los sitios oficiales para despejar sus dudas. “Por ejemplo, hay cosas que podemos controlar en un Centro de Manejo que distan mucho de lo que es un basural o vertedero. Es así como para el manejo de líquido lixiviado, hay que hacer un cierre basal del terreno para evitar la a las napas subterráneas, y eso se fiscaliza durante la construcción para que no haya problemas posteriores; respecto al manejo de olores, tenemos que hacer una cobertura diaria y que mitiga la totalidad del olor, por mencionar dos puntos importantes”.

El profesional explicó que dentro de la evaluación del proyecto, han surgido una serie de beneficios, tanto económicos como medioambientales, “que muchas veces son desconocidos por las personas porque les infunden temores sin fundamentos. Hoy, en el mundo, este tipo de soluciones son las que entregan más garantías. En el caso de la Provincia de Linares, las comunas podrían rebajar el gasto por concepto de traslado, contribuir a la baja de emisiones de gases, combatir los microbasurales, fomentar el reciclaje, entre otros”, finalizó.