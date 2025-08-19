martes 19 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Nacional 19-08-2025
    El quiebre en la industria de la cereza que preocupa a la SNA: "Sin unidad nuestro futuro se compromete"
    Un quiebre en la industria de la cereza obligó a cambiar la estrategia para la temporada que se avecina, algo que preocupa al principal gremio agrícola del país: la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Es que el golpe de la temporada 2024-2025 fue demasiado duro, considerada la peor en la historia del sector de la cereza chilena, el tercer mayor producto de exportación del país después del cobre y el salmón.
    Hace algunos meses los productores de cereza habían tomado una decisión para no repetir aquello: enfrentar en conjunto la sobreoferta de la fruta enviada a China. Es que es precisamente eso lo que mandó los precios a pique en la temporada pasada, haciendo que estos cayeran un 33% y, con ello, los retornos. Así, decidieron impulsar una carta compromiso que, en líneas generales, recomendaba exportar el producto de mayor tamaño y calidad, dejando abajo los calibres menores. La recomendación fue aprobada de forma unánime por el consejo del Comité de Cerezas, pero necesitaban que el 100% de la industria se alineara con el plan, lo que no ocurrió, hubo reparos y finalmente el comité decidió bajar la carta. Según consignó El Mercurio, algunos actores del mercado expusieron argumentos legales para oponerse a esta iniciativa, relacionados con políticas de libre competencia. Además, algunos productores se quejaron de que esta carta era un abuso de parte de los grandes actores. "Hemos decidido no llevar a cabo -en los tiempos y condiciones antes propuestos- el proyecto de recomendaciones sobre la calidad de la cereza para la temporada 2025-2026, sino que buscar una iniciativa a mediano y largo plazo", señaló el Comité de Cerezas al citado medio.

