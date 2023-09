Opinión 05-09-2023

EL REFUGIO

(POESÍA DE JOSECULMEN)





¿En qué acabará todo esto, amor,

cuando las hojas caigan de los árboles?

Vendrá el invierno a nuestra casa:

¿Aguantaremos tu y yo los grandes chaparrones

Y los rayos que derribarán los grandes árboles?

Las ventanas necesitarán gruesos cristales

La puerta perderá sus férreos goznes

Y siempre nosotros abrazados estaremos

Mirándonos las pupilas de los ojos.

No deberemos apagar la bella lumbre

Echaremos cada vez más leña en los fogones

mientras más arrecie el viento por el bosque

queriendo derribar el debilitado techo de la choza.

Nuestros caminos se pondrán más pedregosos

Los días más oscuros y opalinos

Y las fieras querrán atacar nuestro jardín…

Pero tu serás mi fortaleza y mi sonrisa

Yo te besaré cada uno de los días

Y no nos faltará el ardiente abrazo

A la hora que las aves ya dormiten en sus nidos.

Tu no te irás sin que yo te entregue

La cesta de frutos y panes del camino

Yo no me marcharé sin que tu lleves

La lámpara de luz de la Palabra

¿En qué acabará, Amor, nuestra canción

cuando la luna se esconda tras los árboles

y el pan sea una molestia en nuestra boca?

¿Dónde quedará tendido el historial de nuestra paz

Y el pergamino de esta historia inacabada?