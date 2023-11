Opinión 22-11-2023

El regalo prometido

Abraham Bustos Académico Escuela de Medicina Veterinaria Universidad de Las Américas



Ya se acerca Navidad y el deseo de muchos niños es tener su primera mascota. Los perros son, por lejos, los animales más apetecidos por las familias, pero este regalo tan preciado viene asociado a un pack que muchas veces no se puede o no se quiere ver, y es que un animal, como todo ser vivo, necesita de cuidados a muy largo plazo.

Si bien los seres vivos no son juguetes, muchas veces se regalan como si lo fueran, lo que no puede estar más lejos de la realidad, y es labor de los padres enseñar a sus hijos que estos animales sienten miedo, dolor, que necesitan cariño, que no se les debe maltratar, que deben darle su espacio personal para que estén cómodos, que son uno más del grupo familiar.

Importante también es recordar que cada persona que decida adoptar o comprar una mascota está incurriendo en un acto legal, en el cual se compromete a cumplir con la correcta identificación, inscripción, cuidados alimentarios, higiénicos, sociales y sanitarios, pues al no hacerlo, podría incurrir en faltas a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como la Ley Cholito.

Quienes estén dispuestos a tomar esta responsabilidad, deben examinar muy cuidadosamente su entorno familiar, no todas las personas somos iguales, al igual que ningún animal es igual a otro. Si bien hay características que comparten las razas, todos los seres vivos son individuos únicos y no debemos esperar que se comporten de la misma manera, por lo que el temperamento y el carácter de un cachorro debieran ser examinados preferentemente por un médico veterinario que nos pueda asesorar en la correcta elección.

Así como hay razas conocidas por su buen temperamento, también hay algunas famosas por sus diversas patologías preexistentes o por la alta probabilidad de que surjan, tal es el caso de los perros braquicéfalos, como los Pugs o Bulldogs, animales que tienen una conformación anatómica distinta, que exigirá que el tutor considere problemas que posiblemente requerirán tratamientos de por vida o cirugías para poder brindarle a estas mascotas una mejor calidad de vida.

Por todas estas razones, es que debemos pensar muy bien cuál será el regalo prometido de nuestros hijos para esta Navidad, enseñémosles desde pequeños lo que es la responsabilidad, no solo para cuidar lo que tenemos, sino también para ser lo suficientemente sabios de no adquirir responsabilidades que no estemos seguros de que podremos cumplir por 10, 15 e inclusive 20 años o más.