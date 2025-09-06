Opinión 06-09-2025

El reloj se adelanta: claves para acompañar a niñas y niños en el cambio de hora

Bárbara Veloso Castro, psicóloga, profesional del programa Fonoinfancia,

Fundación Integra.





Este sábado 06 de septiembre el reloj se adelanta una hora para dar inicio al horario de verano. Los días parecerán más largos y las noches más cortas. Para las adultas y adultos esto puede ser un simple ajuste, pero para las niñas y niños ese cambio puede sentirse en cosas muy concretas dentro de sus rutinas: el momento de dormir, de comer o incluso su energía para jugar.



Es natural que durante los primeros días aparezcan señales de desajuste: más dificultad para conciliar el sueño, despertares nocturnos, cansancio matutino o un mayor nivel de irritabilidad. Estas pequeñas manifestaciones nos muestran que el cuerpo está tratando de adaptarse y, mientras eso ocurre, la presencia de las adultas y adultos, atentos y disponibles es fundamental. Con calma y contención emocional podemos ayudarles a mantener sus rutinas y transitar hacia este nuevo ritmo.



¿Qué podemos hacer concretamente para acompañar a las niñas y niños en este proceso?



Aquí algunas ideas sencillas que pueden ayudar:



1. Explicarles de manera simple lo que ocurre con la luz

Podemos contarles que el día durará un poco más, lo que permitirá tener más tiempo para jugar en la tarde o disfrutar de una actividad especial en familia. De esta forma, lo que podría sentirse como un cambio extraño se convierte en una experiencia compartida y natural.



2. Ajustar rutinas de a poco

Si es posible, unos días antes del cambio adelantemos progresivamente los horarios de comidas, baño y hora de dormir en unos 15 minutos. Esto puede ayudar a que el ajuste sea menos brusco para su organismo.



3. Mantener rituales de sueño consistentes

La constancia es importante. Leer un cuento favorito, bajar la intensidad de las luces o poner una canción tranquila que ellas y ellos ya reconozcan puede ayudarles a sentir que el día terminó y que llegó el momento de descansar. Estos rituales transmiten seguridad y calma.







4. Favorecer la actividad física durante el día

El movimiento ayuda a liberar energía y a que el cuerpo llegue más preparado a la hora de dormir. Facilitar juegos activos o un paseo al aire libre puede colaborar con un buen descanso.



5. Diferenciar el día de la noche

Recibir la mañana con luz natural y reducir las luces y pantallas en la tarde facilita que el organismo reconozca los nuevos ritmos. La oscuridad se convierte en una señal clara de descanso y preparación para el sueño.

Cada niña, niño y familia vivirá este cambio de hora de manera distinta. Algunos se adaptan rápidamente, mientras que otros necesitan más tiempo y apoyo. Lo más importante es observar con atención, tener paciencia y sostener sus emociones si aparecen variaciones de humor o cansancio extra.



El cambio de hora es una buena oportunidad para recordar que el descanso y las rutinas son parte fundamental del bienestar de niñas y niños. Más allá del reloj, lo que realmente les ayuda a adaptarse es contar con adultas y adultos que los acompañen con calma y paciencia. A veces basta con estar ahí: acompañar un rato más antes de dormir o levantarse, escuchar sus preguntas o simplemente dar un abrazo. Esa presencia que sostiene es la que podría marcar la diferencia en estos días de ajuste.







