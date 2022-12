Opinión 27-12-2022

El respaldo de Lionel Messi y la Selección Argentina de Fútbol a la causa de los derechos humanos

Víctor Osorio, Coordinador del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)





En dos oportunidades, la vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo -Buscarita Roa-, ha visitado la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) en el marco de actividades de educación en Derechos Humanos. Su historia es muy especial por contundentes razones. En primer lugar, es la única chilena que es una Abuela de Plaza de Mayo, desde que hace más de cuarenta años llegó hasta la Argentina y se quedó por la búsqueda de su hijo José Liborio Poblete, secuestrado por la represión de la dictadura con su nuera Marta Gertrudis Hlaczik y Claudia, su nieta, que entonces tenía apenas ocho meses.

El secuestro ocurrió el 28 de noviembre de 1978. Apenas un poco antes se había celebrado en el territorio argentino la undécima edición del Mundial de Fútbol, en que la Argentina logró la victoria principal por primera vez. A Claudia, los amigos y compañeros de la pareja la llamaban “Mundialito”, porque nació en marzo, muy cerca del torneo.

Este caso es particularmente dramático, además, porque José había perdido sus piernas en un accidente en Santiago y había viajado a Buenos Aires para un tratamiento ortopédico.

Se trata de una historia especial, además, pues el caso abrió paso a un nuevo escenario en la búsqueda de la justicia en Argentina. En 2005, la Corte Suprema del país vecino sentenció que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida eran inconstitucionales. Para este fallo, la Corte se basó en el secuestro, la tortura y la desaparición de José.

Pocos años antes, Buscarita, junto con sus compañeras de las Abuelas de Plaza de Mayo, había logrado encontrar a su nieta, la que pudo restituir su identidad luego de haber sido apropiada ilegalmente por los represores y vivir como Mercedes Beatriz Landa en el seno de una familia militar.

Como se sabe, las Abuelas de Plaza de Mayo es una entidad que agrupa a las abuelas de los detenidos desaparecidos, que en Argentina llegaron a 30 mil, y ha centrado su actividad en la búsqueda de sus nietas y nietos que fueron apropiados en forma ilegal por los represores en la dictadura. Por ello ha logrado reconocimiento internacional y su presidenta, Estela de Carlotto, ha sido postulada en más de una ocasión al Premio Nobel de la Paz.

Buscarita fue la primera persona que me habló del compromiso de Lionel Messi con la causa de los Derechos Humanos.



Diez Mundiales en Búsqueda

Hace un tiempo visitamos el Espacio de Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA en Buenos Aires, donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la Argentina. En el predio, que posee una extensión de 17 hectáreas, se encuentran hoy dependencias de diversas organizaciones e instituciones de derechos humanos.

En esa ocasión, mientras recorríamos el lugar, Buscarita me contó el impresionante episodio cuando las Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron la oportunidad de encontrarse con Lionel Messi y representantes de la Selección de Fútbol del país trasandino.

Fue antes que la Selección partiera al Mundial Brasil 2014, cuando las Abuelas presentaron un nuevo spot televisivo en el contexto de su campaña “Resolvé tu identidad AHORA”, que invita a las y los jóvenes que tengan dudas respecto de sus orígenes para que se acerquen a la entidad y eventualmente soliciten a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) el inicio de una investigación. En el caso que no sea posible por vía documental, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) puede realizar un análisis comparativo de ADN con los datos de los familiares de desaparecidos.

En las piezas grabadas de las Abuelas con la Selección de Fútbol de Argentina, participaron Lionel Messi y otros dos jugadores que ya no integran la escuadra: Ezequiel Lavezzi y Javier Mascherano, quien fue el capitán; es, después de Lionel, el segundo jugador en la historia con más participación en el seleccionado y hoy es entrenador. También estuvo el entonces director técnico Alejandro Sabella, ahora fallecido y que en Brasil 2014 llegó a la final del Mundial, lo que no se alcanzaba desde Italia 1990.

En la oportunidad, los deportistas se pusieron al servicio de la lucha de las Abuelas: “Hace 10 mundiales que te estamos buscando”, señaló Messi. Buscarita estuvo ahí y me contó que lo hizo en forma espontánea durante la grabación misma, para el estupor y alegría de Estela de Carlotto y de las Abuelas y de un grupo de nietos restituidos que asistieron al encuentro. Mascherano hizo un llamado a quienes dudan de su identidad: “Acercate a Abuelas”.

En las imágenes, los deportistas se ven compartiendo con las Abuelas y abrazándolas. En forma grupal e individual aparecen con carteles y con un lienzo con la frase de la campaña. La grabación se hizo cuando las recibieron en el predio de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en Ezeiza, en Buenos Aires. A raíz de la positiva predisposición de los deportistas, se pudieron realizar dos spots.

La iniciativa tuvo efectos, porque a finales de 2014, lograron restituir a siete nietos y nietas.



Día de la Memoria

Junto a ese potente gesto, el pasado 24 de marzo los futbolistas del combinado albiceleste realizaron una conmemoración por lo que hoy se conoce como “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, establecido a propósito de la fecha del golpe de Estado cívico–militar de 1976 en Argentina, que originó el llamado “Proceso de Reconstrucción Nacional”.

La conmemoración comenzó a realizarse de una forma no oficial, por iniciativa ciudadana, inmediatamente después de que se recuperara la democracia en diciembre de 1983, a raíz de la realización de marchas y actos de las organizaciones de derechos humanos. En 1998, el Gobierno dictó un decreto disponiendo que, cada año, los establecimientos educativos dedicaran ese día al análisis crítico del golpe. En 2002, una ley estableció la conmemoración oficial bajo la denominación de “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. En 2006, durante el mandato del Presidente Néstor Kirchner, otra ley estableció la condición de feriado de la fecha.

En marzo de 2022, Messi posó junto a un lienzo con la frase: “24 de Marzo: Más Memoria, Más Verdad y Más Justicia”. A su lado, también en el predio de la AFA, estuvieron varios de los representantes de la Argentina en el reciente Mundial de Catar 2022: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Armani, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico. Nicolás González y Javier Correa participaron en esta fotografía, aunque no pudieron participar en el torneo en Catar por encontrarse lesionados.

Fueron tres fotos que se publicaron en la cuenta oficial de Twitter de la Selección Argentina. En la principal está Messi con los jugadores más experimentados, en la otra se encontraba la camada más joven de la convocatoria para los partidos ante Venezuela y Ecuador, y en la tercera aparecía el cuerpo técnico liderado por el entrenador Lionel Scaloni y contaba con la presencia del presidente de la AFA y la Liga Profesional de Fútbol, Claudio Fabián Tapia.

Hace décadas, en los tiempos del autoritarismo, Chile y Argentina estuvieron unidos en el dolor, mientras los represores no tenían problema alguno en abandonar los chovinismos y apelaciones retóricas a la patria para unirse en la tarea de la persecución a los disidentes, levantando incluso una estructura común denominada Operación Cóndor.

Hoy, nos unimos a la alegría de Buscarita y nuestras amigas y amigos que en Argentina no abandonan la búsqueda de la justicia, y que ahora celebran con todo el pueblo argentino. Y saludamos con admiración la solidaridad y el coraje de Messi y sus compañeros.