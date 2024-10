Opinión 01-10-2024

El Rol de los Alcaldes y Alcaldesas desde la Mirada Ciudadana

Alejandra Astete Belmar



Los alcaldes y alcaldesas son figuras clave en la vida de nuestras comunas, siendo los principales representantes de la comunidad y responsables de que los servicios municipales funcionen de manera eficiente. Su labor abarca desde administrar recursos hasta coordinarse con otros organismos del Estado, siempre buscando mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, una de las tareas más complejas es equilibrar el uso del presupuesto: los recursos son limitados, pero las necesidades son infinitas. ¿Cómo se decide entre arreglar calles o implementar programas sociales? Estas decisiones no solo afectan el día a día de los vecinos, sino que también reflejan las prioridades de la comuna. Además, la gestión de bienes municipales y la autorización de nuevos emprendimientos locales son parte crucial de su responsabilidad, ya que impactan directamente el desarrollo económico local.



Requisitos para ser Alcalde o Alcaldesa



En Chile, para ser candidato a alcalde o alcaldesa, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley, que incluyen: ser ciudadano con derecho a sufragio, saber leer y escribir, contar con enseñanza media o equivalente, residir en la región de la comuna por al menos dos años previos a la elección, tener la situación militar regularizada (si es hombre), y no estar afecto a inhabilidades legales según la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Aunque los sueldos varían entre comunas, en algunas el salario de un alcalde puede oscilar entre 8 y 10 millones de pesos mensuales, dependiendo del tamaño de la población y el presupuesto municipal.



Principales Funciones de un Alcalde o Alcaldesa



Las funciones de un alcalde están claramente definidas por la ley y cubren múltiples áreas de la gestión pública. Entre las más relevantes se encuentran:

1. Representación de la Municipalidad: El alcalde representa a la municipalidad, tanto en instancias judiciales como extrajudiciales, defendiendo los intereses del municipio.

2. Administración de Recursos y Bienes: Gestiona los recursos financieros de la comuna y administra los bienes municipales y de uso público. También se encarga de otorgar, renovar y finalizar permisos municipales.

3. Gestión Interna y de Personal: Proporciona la estructura interna del municipio, nombra y remueve a los funcionarios, y asegura que se mantenga la probidad administrativa.

4. Coordinación con Otros Organismos: El alcalde coordina el trabajo con otros organismos del Estado, promoviendo la cooperación para garantizar un desarrollo territorial integral.

5. Participación Ciudadana: Convoca y preside tanto el concejo municipal como el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. En situaciones necesarias, puede someter temas importantes a plebiscitos comunales.

6. Otras Facultades: Entre otras atribuciones, puede dictar resoluciones obligatorias y delegar ciertas funciones en funcionarios municipales, excepto en lo que respecta a la remoción de personal y la aplicación de medidas disciplinarias.



Preocupaciones Ciudadanas sobre los Alcaldes



Durante un recorrido con mi equipo por distintas localidades, los vecinos nos expresaron sus principales inquietudes sobre la gestión municipal. Estas son algunas de las preguntas más recurrentes:



1. Transparencia y Uso de Recursos Públicos: Los vecinos se preguntan, ¿cómo se manejan realmente los recursos municipales? ¿Existe suficiente transparencia en el uso del presupuesto?

2. Accesibilidad y Cercanía: Muchos se cuestionan si el alcalde o alcaldesa escucha realmente las necesidades de la comunidad y si es accesible para todos los ciudadanos, sin importar su situación.

3. Prioridades en la Gestión: Surge la duda sobre qué proyectos se priorizan y por qué. Los vecinos se preguntan si las verdaderas necesidades de la comuna son las que están guiando las decisiones del municipio.

4. Cumplimiento de Promesas: ¿Cuántas de las promesas de campaña se han cumplido? ¿Qué tan comprometido está el alcalde con sus palabras una vez elegido?

5. Gestión: ¿Qué tan eficiente es la gestión de servicios esenciales como el alumbrado público, recolección de basura, salud, educación o mantenimiento de calles?

Reflexión Final



El rol de los alcaldes y alcaldesas es, sin duda, fundamental para el desarrollo de nuestras comunas. Sin embargo, las expectativas de los vecinos no solo recaen en que administren bien los recursos, sino en que mantengan un diálogo constante y cercano con la comunidad, prioricen con transparencia, y, sobre todo, cumplan con sus compromisos. En la medida en que se acerquen a la ciudadanía, escuchen y gestionen de forma inclusiva, estarán más cerca de lograr un verdadero desarrollo local.