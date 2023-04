Crónica 28-04-2023

El secreto bancario más allá de la Operación Renta



En 2022, se introdujeron diversas modificaciones al Código Tributario. Una de ellas es la obligación de entregar información sobre saldos y movimientos bancarios de los contribuyentes, si el Fisco lo requiere.



Con la nueva Ley 21.453, las instituciones financieras no podrán librarse de entregar al Servicio de Impuestos Internos (SII) información sobre saldos de productos o instrumentos de captación, inversión o servicio de custodia. Además, las sumas de abonos de los titulares -personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile, o que se hayan constituido o establecido en el país- deberán ser informadas.

“Ahora, bancos y otras entidades tienen que reportar detalles sobre cuentas corrientes bancarias; depósitos a plazo; depósitos a la vista; o vales vista, cuentas a la vista; cuentas de ahorro a plazo; cuentas de ahorro a la vista; cuentas de ahorro a plazo para la vivienda; cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos; y cuentas de ahorro a plazo para la educación superior”, explica la gerente general de BBSC, Claudia Valdés Muñoz.

Lo anterior, siempre y cuando el saldo, así como la suma de los depósitos efectuados a los titulares individualmente, o en su conjunto, registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a UF 1.500.

“La autoridad fiscal tiene la obligación de concluir, en una primera etapa de forma electrónica, si los movimientos bancarios son esperables para un contribuyente en particular. Si no fuera así, va a surgir una necesidad de fiscalización, para poder confirmar la trazabilidad de la información y validar o verificar -principalmente- que los montos que se transfirieron tenían sus impuestos pagados debidamente”, sostiene Claudia Valdés.

Igualmente, la mirada del Servicio de Impuestos Internos estará puesta en movimientos y remesas al extranjero. “La obligación de informar dichas transacciones y la emisión de la factura electrónica exenta cuando hay cambio de monedas podrían llevar a la autoridad a fiscalizar a un contribuyente, especialmente porque muchas veces se ven alterados los saldos medios y mensuales finales”, detalla la especialista tributaria de BBSC, quien recomienda ordenarse y asesorarse, para evitar cualquier inconveniente durante la Operación Renta o, incluso, después.