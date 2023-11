Opinión 18-11-2023

El sueldo: ¿un elemento decidor al buscar trabajo?





Javiera Correa

Chief People Officer de Buk



El sondeo de Global Talent Trends 2023 que encuestó cerca de 70.000 profesionales de 167 países indicó que, antes de la pandemia, 9% de los latinos renunció a su trabajo para irse a otra empresa. En 2022 el porcentaje se elevó a 30%. Según el informe, hoy 98% de los colaboradores está abierto a nuevas oportunidades laborales.

Fidelizar a nuestros talentos puede ser un dolor de cabeza que todas las áreas de Recursos Humanos enfrentan en su día a día y un tema que escuchamos reiteradamente en nuestro reciente People Day by Buk, el primer festival de gestión de personas en Latinoamérica que tuvo fechas en Chile, Colombia, Perú y México.

¿El primer remedio? Ciertamente el sueldo. Este es un tema que no hay que obviar, pero que tampoco puede ser planteado como una bala de plata. En especial con las empresas de menor tamaño que son las que otorgan el mayor número de empleos en Chile.

A la luz de los datos y de la propia experiencia, el rol de lo que se conoce como el salario emocional es clave al momento de fidelizar el talento. Con esto nos referimos a los beneficios laborales o sociales que los empleadores entregan a los colaboradores además de su sueldo.

En concreto esto se puede traducir en, por ejemplo, jornadas laborales más flexibles, las que son altamente valoradas por los trabajadores. También, hacer sentir a estos que son importantes en la organización, que su trabajo tiene un impacto y que tiene perspectivas de progreso.

A esto se le pueden sumar otros factores como la importancia de generar vínculos de afecto entre colaboradores. Según un estudio de la consultora Office Vibe2, 70% de los empleados afirma que tener un amigo en la oficina resulta esencial para considerar su lugar de trabajo feliz. Además, 50% de los empleados que tienen un mejor amigo en el trabajo afirman sentir una conexión más fuerte con su organización.

En definitiva, las áreas de Personas cuentan con una serie de herramientas para fidelizar el talento en las organizaciones. El sueldo monetario es un elemento muchas veces decidor, pero no definitivo. Desarrollar lugares de trabajo más felices no debe ser solo un slogan y hay que traducirlo en elementos reales más allá de la mesa de ping-pong en la oficina, y siempre en línea con las necesidades y aspiraciones de los colaboradores.