Opinión 28-11-2023

El talento senior tiene mucho que aportar



Marisol Aguayo

Directora de Talent Solutions Right Management Chile







En un par de años, prácticamente 2 de cada 3 trabajadores serán Millennials o Centennials, pero eso no debiera restar espacio al talento mayor de 55 años en las organizaciones.



De hecho, una encuesta de Talent Solutions Right Management reveló lo valiosos que son. Las cualidades más valoradas de los trabajadores senior son su “Estabilidad y compromiso”, “Transferencia de conocimientos” y “Capacidad resolutiva”.



Se trata de atributos que poseen las personas que se han desarrollado en organizaciones por 20 o 30 años y permiten que éstos desempeñen una labor crítica o de carácter estratégico, no necesariamente desde la alta gerencia, pero impactando de manera positiva en diferentes niveles.



Este mix entre talento joven y de gran experiencia genera una riqueza humana e invaluable a las organizaciones.



Construir equipos intergeneracionales tiene muchos más beneficios que desventajas, considerando la diversidad. Un grupo bien gestionado y de constante interacción, favorecerá el clima y la productividad, donde cada uno aportará diferentes puntos de vista frente a una misma situación. Así también, los líderes deben propiciar un ambiente flexible, comprometido y donde todo el equipo se sienta parte de los objetivos, que deben estar claramente definidos y comprendidos por todos.



Esto también propicia un ambiente de colaboración y cohesión y se crea un entorno inclusivo donde todos son escuchados y valorados.