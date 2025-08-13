Nacional 13-08-2025

El Teniente: Codelco refuerza seguridad y apoyo psicosocial en retorno a las faenas

A casi dos semanas del fatal accidente en El Teniente de Codelco, que terminó con seis mineros fallecidos, el plan de retorno a las faenas mineras, implementado bajo estrictas condiciones de seguridad impuestas por Sernageomin y la Dirección del Trabajo, sigue avanzando.

Para concretar este proceso, Codelco estableció un plan de retorno seguro que incluye la capacitación constante de los trabajadores para un ingreso adecuado a las instalaciones y la evaluación continua de riesgos, medida que es fundamental para garantizar la seguridad en un sector estratégico para el país.

En línea con el compromiso con el bienestar de su personal, la empresa estatal reportó una importante labor de apoyo psicosocial. A través de su call center, el Centro de Contención y Orientación Psicosocial ha brindado atención a 753 personas.

Esta medida busca entregar un acompañamiento integral en el ambiente laboral minero.

