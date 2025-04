Opinión 30-04-2025

El teorema de las polillas y la responsabilidad

Cuando el abandono reemplaza a la responsabilidad, la burocracia prolifera como una plaga silenciosa.



Mg. Ing. Gerardo Garino

Presidente Fundación Ce.D.E. San Rafael, Argentina

CEO – GAP Desarrollo de Negocios



El ecosistema de la negligencia

Algún tiempo atrás, Edmund Burke exponía: "Para que triunfe el mal, basta con que los hombres buenos no hagan nada".

La burocracia sigue esta misma lógica. No necesita complots para expandirse; le alcanza con ambientes de indiferencia, comodidad y falta de responsabilidad.

Como las polillas en un armario olvidado, los trámites, los sellos y los formularios inútiles crecen en ausencia de control. No son ellas las culpables de su proliferación: simplemente responden a su naturaleza.

En los sistemas sociales, tampoco son los papeles ni los procedimientos los culpables. Son síntomas. La verdadera falla es más profunda: la renuncia a ejercer responsabilidad.



La naturaleza de la expansión burocrática

La burocracia, en su origen, tiene sentido. Nace para ordenar, para proteger, para garantizar procesos justos.

Pero abandonada a su suerte, sin vigilancia activa, se convierte en un fin en sí misma: una red de obstáculos que devora proyectos, asfixia ideas y frustra a quienes buscan construir.

No basta con leyes ni decretos. No basta con manuales de procedimiento.

El desarrollo exige responsabilidad cotidiana, conciencia estratégica y la valentía de simplificar donde la complejidad solo sirve para proteger intereses creados.



Restaurar el sentido antes que combatir la plaga

No se trata de exterminar polillas a manotazos, persiguiendo los síntomas con nuevas reglamentaciones que agravan el problema.

Se trata de restaurar el ecosistema institucional: un entorno donde las reglas sirvan a los ciudadanos, no a sí mismas.

La verdadera responsabilidad no redacta más papeles: elimina los innecesarios.

No multiplica controles inútiles: facilita los caminos que permiten avanzar.

No posterga decisiones: actúa con criterio y propósito.

La historia no recordará a quienes diseñaron los formularios más complejos.

Recordará a quienes tuvieron el coraje de podar el exceso y devolverle dignidad al sistema.



El desafío de las regiones vecinas

Hoy, en las regiones vecinas del centro-sur de Chile y Argentina, este desafío es urgente.

No necesitamos más trámites; necesitamos más responsabilidad.

No necesitamos custodios de sellos; necesitamos arquitectos de oportunidades.

El progreso no se construye persiguiendo polillas sueltas.

Se construye asumiendo la responsabilidad de crear sistemas vivos, ágiles y orientados al bien común.

Ese es el verdadero antídoto contra la burocracia. Y ese es, también, el camino hacia un desarrollo que no sea efímero, sino auténtico y duradero.